Moskwa rozbudowuje przemysł obronny i może wkrótce zdolna być do masowych ataków rakietowych.

Rosjanie nieustannie przeprowadzają zmasowane ataki na ukraińskie miasta, a ich celem stają się budynki mieszkalne i cywile. Jednocześnie Moskwa rozbudowuje przemysł obronny , a to może oznaczać jeszcze potężniejsze uderzenia na Ukrainę.

Rozwój sektora wojskowego w Federacji Rosyjskiej, w tym rozbudowa fabryki rakiet w Wotkińsku, a także łańcuchów dostaw - zdaniem "The Telegraph" - może wkrótce pozwolić Moskwie na "wystrzelenie tysiąca rakiet i dronów w kierunku Ukrainy w ciągu jednej nocy".

Poprzez zintensyfikowanie ataków na ukraińskie miasta, Władimir Putin chce osłabić morale cywilów , a także zniechęcić zachodnich sojuszników do dalszego wspierania militarnego Kijowa.

Wojna w Ukrainie. Putin zapowiada zmniejszenie wydatków na obronność. "Nie ma to wpływu"

- Rosja cały czas ogłasza plany zmniejszenia wydatków na obronność w kolejnych latach. Nie ma to absolutnie żadnego wpływu na to, co ostatecznie robią - ocenił Michael Kofman.