Rosja rozbudowuje kluczowy obiekt wojskowy. Prace gwałtownie przyśpieszyły

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Rosja znacząco przyśpieszyła rozbudowę bazy sił powietrznych w Engelsie. Położona w obwodzie saratowskim baza jest jednym z najistotniejszych obiektów wojskowych wykorzystywanych przez Rosjan w wojnie z Ukrainą. Jak wynika ze zdjęć satelitarnych, trwa przygotowywanie stanowisk dla 10-12 dodatkowych maszyn.

W bazie Engels-2 stacjonują m.in. rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95
W bazie Engels-2 stacjonują m.in. rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95Maxar / Anadolu Getty Images

  • Rozbudowa rosyjskiej bazy lotniczej Engels-2 w obwodzie saratowskim przyśpieszyła w październiku.
  • Na terenie bazy stacjonują bombowce Tu-95 i Tu-160, które są wykorzystywane do ataków rakietowych na Ukrainę.
  • Baza była wielokrotnie celem ukraińskich ataków dronami, prowadzących do uszkodzeń infrastruktury i zniszczenia pocisków.
Rozbudowa bazy rosyjskich sił powietrznych Engels-2 znacznie przyśpieszyła w październiku - informuje ukraiński portal Militarnyj. Stacjonują tam m.in. rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95.

Trwająca od marca rozbudowa ma na celu przygotowywanie dodatkowych miejsc postojowych dla samolotów. Obecnie, jak wynika ze zdjęć satelitarnych, trwa betonowanie stanowisk, które będą mogły zapewnić miejsce stacjonowania i obsługi dla 10-12 dodatkowych maszyn.

    Wojna w Ukrainie. Rosyjska baza lotnicza w rozbudowie

    Baza lotnictwa strategicznego Engels-2 w obwodzie saratowskim jest jednym z najważniejszych obiektów wojskowych, jakie Rosja wykorzystuje w wojnie z Ukrainą.

    Jest używana do ataków z użyciem pocisków manewrujących, które są wystrzeliwane z bombowców dalekiego zasięgu Tu-95 i Tu-160, startujących m.in. z lotniska w Engelsie. Na terenie bazy znajdują się także duże składy amunicji i paliwa.

      Baza Engels na celowniku ukraińskich dronów

      Baza lotnicza była kilkukrotnie atakowana przez ukraińskie drony. W styczniu 2025 roku celem były zbiorniki paliwa, w marcu - magazyn pocisków manewrujących Ch-101 i Ch-555. W ramach tego ataku mogło zostać zniszczonych kilkadziesiąt takich pocisków.

      Ataki na bazę Engels były prowadzone także wcześniej: uderzenia bezzałogowców z grudnia 2022 roku doprowadziły do uszkodzenia kilku bombowców Tu-95 i infrastruktury lotniska.

