W skrócie Rosja rozpoczęła eksport zboża przez port w Murmańsku, szukając alternatywy dla niebezpiecznego szlaku przez Morze Czarne, gdzie trwa ostra wymiana ognia.

Pierwsza partia 3400 ton zboża pochodząca z rosyjskich regionów rolniczych jest ładowana na statek w porcie położonym nad Morzem Barentsa.

Wykorzystanie tego portu to powrót do historycznych tras z czasów II wojny światowej, gdy alianckie konwoje dostarczały towary do Związku Radzieckiego.

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Rosja to największy na świecie eksporter pszenicy. Do tej pory Rosjanie większość dostaw realizowali przez Morze Czarne, otwiera się w nowym oknie, jednak przez eskalację wojny w tym rejonie szlak stał się wyjątkowo niebezpieczny.

Moskwa, otwiera się w nowym oknie, która najechała Ukrainę, otwiera się w nowym oknie, w ostatnich miesiącach skupiła się na atakowaniu ukraińskich portów i jednostek, ale Kijów, otwiera się w nowym oknie nie pozostał bierny, rozwijając m.in. flotę bezzałogowych statków morskich. Obecnie akwen to arena ostrej wymiany ciosów między stronami.

Kreml, otwiera się w nowym oknie chce mimo wszystko utrzymać jednak dostawy pszenicy dla swoich głównych odbiorców z Bliskiego Wschodu, otwiera się w nowym oknie i Azji, otwiera się w nowym oknie. Najpierw zaczęto transportować ładunki do portów Morza Bałtyckiego, ale - jak opisuje Reuters - Rosja, otwiera się w nowym oknie dostrzegła też możliwości w Arktyce, otwiera się w nowym oknie.

Rosja reaktywuje trasę przez Arktykę. Pierwszy raz od dziesiątek lat

Agencja wskazuje Murmańsk Commercial Seaport położony na wschodnim brzegu Zatoki Kolskiej Morza Barentsa. Port ten, wraz z Demetra Holding, jedną z największych firm handlowych w kraju, przekazały w środę, że pierwsza partia 3400 ton zboża z "kluczowych regionów rolniczych" jest już ładowana na statek.

Do Murmańska, leżącego niemal 2000 km na północ od Moskwy, można dostać się przez wody neutralne. Alianckie konwoje korzystały z tego portu w trakcie II wojny światowej, by dostarczać towary do Związku Radzieckiego.

W komunikacie wydanym przez Murmańsk Commercial Seaport można przeczytać: "W czasie, gdy tradycyjne szlaki borykają się z ograniczeniami, Port Handlowy w Murmańsku szybko pomaga otworzyć alternatywną trasę na rynki zagraniczne".

Rosja kieruje transport zboża na Arktykę. Nowe ustalenia

Wcześniej transporty Rosja przekierowywała głównie na Morze Bałtyckie, otwiera się w nowym oknie, ale Moskwa miała świadomość obecności na tym akwenie sił europejskich państw członkowskich, które Kreml postrzega jako jednoznacznie wrogie swojemu reżimowi.

Rosja nieustannie oskarża Zachód o bezpośredni udział w wojnie, wskazując wsparcie finansowe i militarne dla Kijowa - napadniętego w 2022 roku na pełną skalę państwa.

Starania o rozejm na Morzu Czarnym czyniła ponadto Turcja, otwiera się w nowym oknie, importer zboża z Rosji, ale Moskwa odrzuciła opcję zawarcia nowej umowy w celu bezpiecznego eksportu ukraińskiego zboża. Kreml szuka opcji dla swojego eksportu, chcąc jednocześnie pozostawić w pułapce transporty Ukrainy.

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Źródło: Reuters



