W skrócie Rosja zwiększa produkcję dronów bojowych do blisko 7,3 miliona rocznie oraz rozbudowuje systemy obrony powietrznej wokół Moskwy i Kraju Krasnodarskiego.

Ukraiński wywiad podaje, że Rosja planuje rozmieszczenie nowych pułków, dywizji i baterii do zwalczania ukraińskich dronów oraz kopiuje rozwiązania techniczne, taktyczne i organizacyjne.

W kwietniu ukraińska armia przeprowadziła 357 tysięcy misji dronami, skutecznie atakując ponad 160 tysięcy celów.

Oświadczenie Ołeksandra Syrskiego opublikowano w mediach społecznościowych. Był to wynik spotkania z przedstawicielami ukraińskiego wywiadu wojskowego.

"Usłyszałem raport (…) Do końca 2026 roku Rosja planuje wyprodukować 7,3 miliona dronów FPV i 7,8 miliona jednostek bojowych bezzałogowych statków powietrznych różnych typów. Wróg zwiększa dostawy dronów szturmowych z silnikami turboodrzutowymi dla wojsk" - napisał.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie reagują na ataki dronów

Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy zwrócił także uwagę na systemy obronne ulokowane w Federacji Rosyjskiej.

Z danych wywiadu wynika, że wojsko planuje rozmieszczenie czterech kolejnych pułków, 24 dywizji i 162 baterii, których celem będzie zwalczanie ukraińskich dronów.

"Wzmacnia to rozbudowaną osłonę powietrzną Moskwy i Kraju Krasnodarskiego. Rosjanie rozbudowują swoje bezzałogowe statki powietrzne, kopiując ukraińskie rozwiązania - techniczne, taktyczne i organizacyjne. To samo dotyczy wykorzystywania walki elektronicznej w regionach przygranicznych" - czytamy.

Blisko 360 tys. misji bojowych. Syrski o statystykach Ukrainy

Działania Rosjan, zdaniem generała Syrskiego, to odpowiedź na skuteczne ataki prowadzone przez ukraińską armię. W kwietniu Siły Zbrojne Ukrainy wykonały 357 tysięcy misji bojowych z użyciem dronów.

Według danych SZU skutecznie zaatakowano ponad 160 tysięcy zweryfikowanych celów, o dwa procent więcej niż w marcu. Szczególnie ważne były trafienia środkami "Middle Strike" na odległość od 20 do 250 kilometrów. W tym przypadku mowa o zniszczeniu 424 celów.

"Wojna nieustannie się zmienia. Wróg adaptuje się, szukając nowych sposobów na zniwelowanie naszych atutów. Dlatego musimy działać szybciej, elastyczniej i bardziej technologicznie. Do kluczowych zadań należy zwiększenie skuteczności walki elektronicznej, zwiększenie wykorzystania naziemnych robotycznych platform walki elektronicznej oraz poprawa skuteczności poszczególnych systemów walki elektronicznej. Wskazałem również inne priorytetowe zadania" - oświadczył Ołeksandr Syrski.

