Okupacyjne władze Krymu potwierdziły, że ostrzał mostu nad Cieśniną Kerczeńską, łączącego Rosję z półwyspem, był drugim w ciągu doby. Podkreślono, że ruch pociągów i samochodów na przeprawie został wstrzymany.

Jak przekazała agencja Reutera, mianowany przez Rosję gubernator półwyspu Siergiej Aksjonow powiadomił, że w wyniku ukraińskiego ataku dronowego na Krym zginęły dwie osoby.

Jak wynika ze zdjęć publikowanych w ukraińskich sieciach społecznościowych, zniszczone zostało jedno z przęseł mostu.

Władze cywilne i wojskowe Ukrainy nie skomentowały dotychczas tych doniesień i nie potwierdziły ataku na przeprawę przez Cieśninę Kerczeńską.

Rosja. Nadzwyczajne posiedzenie rządu po ataku na Most Krymski

Po ataku na kluczowy most Rosja zwołała nadzwyczajne posiedzenie rządu.

"Wkrótce w Pałacu Rządowym odbędzie się posiedzenie Komisji Rządowej ds. Likwidacji Następstw Ataku na Most Krymski, której przewodniczyć będzie wicepremier Marat Chusnullin" - czytamy w oświadczeniu.

"Podczas spotkania zostaną omówione kwestie związane z odbudową Mostu Krymskiego i organizacją połączeń transportowych" - dodano.

"Rosyjski Komitet Śledczy wszczął śledztwo w sprawie ataku terrorystycznego przeprowadzonego przez ukraińskie siły zbrojne na Most Krymski" - poinformowała z kolei prokremlowska agencja TASS.

Agencja Reutera zacytowała we wtorek komunikat rosyjskich państwowych agencji, zgodnie z którym w nocy rosyjska armia odparła też "potężny atak dronów na obszary przemysłowe w Ufie i Saławacie w Baszkirii". Według lokalnych władz w regionie, w którym występuje duża koncentracja obiektów przemysłu naftowego, nie odnotowano żadnych poważnych zniszczeń.

Wojna w Ukrainie. Wymiana ciosów, Rosja uderzyła

W nocy doszło również do zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Na skutek ostrzałów w różnych regionach kraju zginęły cztery osoby, a 32 zostały ranne - podały władze lokalne.

"Specjaliści sprawdzają stan Mostu Północnego i Południowego. Ustalają stopień uszkodzenia konstrukcji. Dopiero po otrzymaniu ekspertyz będziemy wiedzieć, kiedy będziemy mogli przywrócić ruch na tych mostach" - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko w komunikatorze Telegram.

Jedna osoba poniosła śmierć, a 11 zostało rannych na skutek zmasowanego rosyjskiego ataku na Zaporoże - poinformował szef zaporoskiej obwodowej administracji wojskowej Mychajło Semikin. Dodał, że w obwodzie obowiązują awaryjne wyłączenia prądu.

Według szefa charkowskiej obwodowej administracji wojskowej Ołeha Syniehubowa w ciągu minionej doby wojska rosyjskie zaatakowały Charków i 17 miejscowości w obwodzie charkowskim, w wyniku czego rannych zostało 17 osób.



