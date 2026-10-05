W skrócie Według analityków ISW Rosja rozpoczęła szeroko zakrojoną kampanię uderzeń w ukraińską infrastrukturę energetyczną wcześniej niż w poprzednich latach.

ISW ocenia, że tegoroczne sukcesy Ukrainy na froncie skłoniły Moskwę do zwiększenia presji poprzez ataki na infrastrukturę podczas zimy 2026-2027.

W nocy na 30 września Rosja przeprowadziła największy dotąd atak na ukraińską energetykę po zakończeniu poprzedniego sezonu grzewczego, wykorzystując blisko 190 dronów i pocisków balistycznych.

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Analitycy Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) oceniają, że w tym roku Rosja prawdopodobnie wcześniej niż zwykle rozpoczyna zakrojoną na szeroką skalę kampanię uderzeń w ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Według raportu ISW z 4 października rosyjskie Ministerstwo Obrony przygotowuje już informacyjne uzasadnienie dla kolejnych ataków jesienią i zimą 2026-2027 roku. Moskwa ma przedstawiać je jako odpowiedź na rzekome ukraińskie uderzenia w obiekty cywilne na terytorium Rosji.

Analitycy wskazują również na możliwą przyczynę przyspieszenia rosyjskich działań. Kreml może próbować wyrządzić jak największe szkody, zanim Ukraina wypracuje skuteczniejsze sposoby przeciwdziałania rosyjskim pociskom balistycznym i dronom odrzutowym.

Wojna na Ukrainie. ISW: Putin mógł zmienić swoją "teorię zwycięstwa"

Według oceny ISW sukcesy Ukrainy na polu walki w 2026 roku mogły skłonić Władimira Putina do zmiany pierwotnej "teorii zwycięstwa".

Analitycy przypuszczają, że Moskwa w coraz większym stopniu może stawiać nie na rozstrzygającą ofensywę na froncie, lecz na dalekosiężne uderzenia prowadzone podczas zimy 2026-2027, które mają zwiększyć presję na Ukrainę.

Celem takiej kampanii - według ISW - ma być maksymalne utrudnienie życia ludności cywilnej oraz wykorzystanie zniszczeń infrastruktury krytycznej do wywierania presji na Kijów, aby zgodził się na rosyjskie żądania.

Rosja systematycznie atakuje ukraińską energetykę zimą od sezonu 2022-2023. Tym razem, jak wskazują analitycy, kampania rozpoczyna się wcześniej.

ISW ocenia również, że rosyjska narracja ma służyć uzasadnianiu - zarówno przed własnym społeczeństwem, jak i odbiorcami zagranicznymi - kolejnej fali uderzeń w uszkodzoną już ukraińską energetykę i pozostałą infrastrukturę krytyczną.

Rosja rozpoczęła nową kampanię. ISW wskazuje na energetykę

W nocy z 29 na 30 września Rosja przeprowadziła największy zmasowany atak na ukraińską energetykę od zakończenia poprzedniego sezonu grzewczego.

Według analityków celem uderzenia przeprowadzonego przy użyciu blisko 190 dronów i pocisków balistycznych były obiekty w Kijowie i obwodzie kijowskim, w tym Trypolska Elektrownia Cieplna.

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W wyniku uszkodzeń Ukrenergo wprowadziło harmonogram awaryjnych wyłączeń prądu. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdziło natomiast, że zaatakowane zostały Kijowska Elektrownia Wodna, podstacja oraz magazyny energii.

Według ISW ten atak może oznaczać początek ukierunkowanej strategii Kremla przed sezonem grzewczym 2026-2027.

Autorzy raportu wskazali, że w odróżnieniu od poprzednich kampanii nowy plan ma zakładać systematyczne uderzenia, których celem jest odłączanie ukraińskich elektrowni jądrowych od sieci energetycznej, odcięcie Kijowa od zewnętrznych dostaw energii oraz niszczenie infrastruktury we wschodnich regionach przemysłowych kraju.

Źródło: Tsn.ua



