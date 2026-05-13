W skrócie Wołodymyr Zełenski stwierdził, że zmasowany atak dronów na Ukrainę w czasie wizyty Donalda Trumpa w Chinach nie jest przypadkowy.

Rosja przeprowadziła jeden z najdłuższych zmasowanych ataków dronowych na Ukrainę, koncentrując się na obszarach przy granicach państw NATO i powodując śmierć oraz obrażenia wielu osób.

W Pekinie rozpoczął się szczyt z udziałem Donalda Trumpa i Xi Jinpinga.

"Trudno uznać za przypadek fakt, że jeden z najdłuższych zmasowanych rosyjskich ataków przeciw Ukrainie nastąpił właśnie w czasie, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych przybył z wizytą do Chin - wizytą, z którą wiązane są duże oczekiwania" - napisał Wołodymyr Zełenski w serwisach społecznościowych.

"W tym trudnym momencie geopolitycznym Rosja wyraźnie próbuje zepsuć ogólne tło polityczne i zwrócić uwagę na swoje zło - kosztem życia Ukraińców i ukraińskiej infrastruktury" - podkreślił.

Atak Rosji na Ukrainę w czasie wizyty Trumpa w Chinach. Zełenski twierdzi, że to nie przypadek

Zełenski zaznaczył, że fale rosyjskich dronów zostały w środę "celowo skierowane na obszary (Ukrainy) położone najbliżej granic państw NATO". Bezzałogowce atakowały m.in. obwody zakarpacki, lwowski i wołyński - przekazał.

"Według obecnych danych ranne zostały dziesiątki osób, w tym dzieci. Niestety sześć osób zginęło. Składam kondolencje ich rodzinom i bliskim. Od początku doby Rosja użyła już co najmniej 800 dronów, a atak trwa nadal - kolejne drony wlatują w przestrzeń powietrzną naszego kraju" - napisał ukraiński prezydent.

Zełenski powtórzył, że - według danych wywiadu - po rosyjskich atakach z użyciem dronów w najbliższym czasie można spodziewać się ostrzałów rakietowych wymierzonych w Ukrainę.

Setki dronów nad Ukrainą. Zmasowane uderzenie ze wschodu

Rosja przeprowadziła zmasowany atak powietrzny na Ukrainę, wykorzystując setki dronów bojowych. Celem nalotu są m.in. obiekty infrastruktury i przedsiębiorstwa sektora zbrojeniowego.

Polska w odpowiedzi na sytuację w Ukrainie poderwała samoloty - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Przez kilka godzin na niebie operowały myśliwce oraz śmigłowce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan wyższej gotowości.

W środę rozpoczął się długo wyczekiwany szczyt w Pekinie, podczas którego Donald Trump spotka się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Amerykański prezydent informował w drodze do ChRL, że poprosi go o "otwarcie" kraju na amerykańskie firmy.

