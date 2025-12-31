W skrócie Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak dronowy na Odessę, trafiając w wieżowce mieszkalne.

W wyniku nocnych ataków na Ukrainę rannych zostało co najmniej 13 osób, w tym dzieci.

W wyniku uderzeń bezzałogowców uszkodzona została infrastruktura energetyczna.

Rosjanie przeprowadzili w nocy z wtorku na środę zmasowany atak dronów na Odessę. Bezzałogowce uderzyły m.in. w dwa wieżowce mieszkalne. W jednym z nich wybuchł pożar, który objął mieszkania od drugiego do szóstego piętra. Zniszczonych zostało też kilka samochodów.

Rannych zostało co najmniej sześć osób, w tym troje dzieci. Kilkumiesięczne niemowlę, ośmioletnia dziewczynka i 14-letni chłopiec są w stanie "umiarkowanym". Najciężej poszkodowany to 42-letni mężczyzna, którego stan jest określany jako "poważny". Ucierpiały też dwie kobiety w wieku 38 i 58 lat.

Wojna w Ukrainie. Zmasowany atak Rosji na Odessę

Celem rosyjskich ataków w obwodzie odeskim była infrastruktura cywilna, logistyczna i energetyczna.

"W części miasta nie ma obecnie prądu" - przekazał Serhij Łysak, szef administracji wojskowej Odessy i dodał, że wielu mieszkańców miasta zostało pozbawionych dostępu do wody i ogrzewania. Trwają prace w uszkodzonych obiektach infrastruktury krytycznej.

DTEK, czyli największy prywatny inwestor w branży energetycznej w Ukrainie, podał, że nalot rosyjskich dronów wyrządził w obwodzie odeskim "znaczne szkody".

"To kolejny dowód na to, że Rosja prowadzi wojnę przeciwko ludności cywilnej" - podkreślił.

Drony uderzyły też w innych częściach obwodu odeskiego. W jednej z miejscowości doszło do pożaru w siedzibie lokalnego przedsiębiorstwa.

Ukraina. Rosyjskie drony uderzyły w obwodach dniepropietrowskim i chersońskim

Po nocnych atakach dwie osoby zostały ranne w obwodzie dniepropietrowskim. Według pełniącego obowiązki szefa obwodowych władz wojskowych Władysława Hajwanenki są to mężczyźni w wieku 84 i 52 lat.

Pięć osób ucierpiało na skutek ostrzałów obwodu chersońskiego. "Rosyjskie wojska ostrzeliwały infrastrukturę krytyczną i użyteczności publicznej oraz dzielnice mieszkalne miejscowości obwodu; uszkodzone zostały trzy budynki wielorodzinne i siedem domów prywatnych. Okupanci zniszczyli także placówkę bankową, budynek gospodarczy oraz prywatne samochody" - przekazał na Telegramie Ołeksandr Prokudin z chersońskiej administracji wojskowej.

W środę w godzinach porannych Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że minionej nocy Rosjanie posłali 127 dronów różnych typów. 101 z nich udało się zestrzelić bądź unieszkodliwić.

