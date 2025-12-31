Wojna w Ukrainie
Rosja przypuściła nocny atak. Uderzyli w bloki mieszkalne, wielkie straty

Artur Pokorski

Aktualizacja

Rosjanie przeprowadzili w nocy zmasowany atak na Odessę. Drony trafiły m.in. w bloki mieszkalne, powodując wielkie zniszczenia. Bezzałogowce uderzyły również w obwodach chersońskim i dniepropietrowskim. W sumie rannych zostało co najmniej kilkanaście osób. "W części miasta nie ma obecnie prądu"- przekazał przedstawiciel władz Odessy.

Zniszczone samochody stojące przed wielopiętrowym blokiem mieszkalnym, widoczny ślad po wybuchu lub pożarze, liczne ślady uszkodzeń na fasadzie budynku, obecność służb ratowniczych oraz rozciągniętych węży strażackich, nocna scena oświetlona niebieskim...
Rosjanie uderzyli dronami w budynki mieszkalne w Odessie. Są poszkodowaniSerhij Łysak / Telegrammateriały prasowe

W skrócie

  • Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak dronowy na Odessę, trafiając w wieżowce mieszkalne.
  • W wyniku nocnych ataków na Ukrainę rannych zostało co najmniej 13 osób, w tym dzieci.
  • W wyniku uderzeń bezzałogowców uszkodzona została infrastruktura energetyczna.
Rosjanie przeprowadzili w nocy z wtorku na środę zmasowany atak dronów na Odessę. Bezzałogowce uderzyły m.in. w dwa wieżowce mieszkalne. W jednym z nich wybuchł pożar, który objął mieszkania od drugiego do szóstego piętra. Zniszczonych zostało też kilka samochodów.

Rannych zostało co najmniej sześć osób, w tym troje dzieci. Kilkumiesięczne niemowlę, ośmioletnia dziewczynka i 14-letni chłopiec są w stanie "umiarkowanym". Najciężej poszkodowany to 42-letni mężczyzna, którego stan jest określany jako "poważny". Ucierpiały też dwie kobiety w wieku 38 i 58 lat.

Wojna w Ukrainie. Zmasowany atak Rosji na Odessę

Celem rosyjskich ataków w obwodzie odeskim była infrastruktura cywilna, logistyczna i energetyczna.

"W części miasta nie ma obecnie prądu" - przekazał Serhij Łysak, szef administracji wojskowej Odessy i dodał, że wielu mieszkańców miasta zostało pozbawionych dostępu do wody i ogrzewania. Trwają prace w uszkodzonych obiektach infrastruktury krytycznej.

DTEK, czyli największy prywatny inwestor w branży energetycznej w Ukrainie, podał, że nalot rosyjskich dronów wyrządził w obwodzie odeskim "znaczne szkody".

    "To kolejny dowód na to, że Rosja prowadzi wojnę przeciwko ludności cywilnej" - podkreślił.

    Drony uderzyły też w innych częściach obwodu odeskiego. W jednej z miejscowości doszło do pożaru w siedzibie lokalnego przedsiębiorstwa.

    Ukraina. Rosyjskie drony uderzyły w obwodach dniepropietrowskim i chersońskim

    Po nocnych atakach dwie osoby zostały ranne w obwodzie dniepropietrowskim. Według pełniącego obowiązki szefa obwodowych władz wojskowych Władysława Hajwanenki są to mężczyźni w wieku 84 i 52 lat.

    Pięć osób ucierpiało na skutek ostrzałów obwodu chersońskiego. "Rosyjskie wojska ostrzeliwały infrastrukturę krytyczną i użyteczności publicznej oraz dzielnice mieszkalne miejscowości obwodu; uszkodzone zostały trzy budynki wielorodzinne i siedem domów prywatnych. Okupanci zniszczyli także placówkę bankową, budynek gospodarczy oraz prywatne samochody" - przekazał na Telegramie Ołeksandr Prokudin z chersońskiej administracji wojskowej.

    W środę w godzinach porannych Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że minionej nocy Rosjanie posłali 127 dronów różnych typów. 101 z nich udało się zestrzelić bądź unieszkodliwić.

