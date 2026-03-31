Rosja przyjmuje cios za ciosem. Ukraina przeprowadziła potężny nalot
Rosyjski port Ust-Ługa uległ uszkodzeniu w wyniku nocnego ataku Ukraińców. Gubernator obwodu leningradzkiego nie ujawnił skali zniszczeń. Agencja Reutera odnotowała, że to już piąty w ostatnich dniach nalot na kluczowy dla Rosji kompleks, zajmujący się eksportem ropy naftowej. Atak na Ust-Ługę jest elementem nowej strategii strony ukraińskiej.
W skrócie
- Port Ust-Ługa został uszkodzony w wyniku kolejnego ukraińskiego ataku dronów, co spowodowało wstrzymanie eksportu ropy naftowej.
- Według agencji Reutera co najmniej 40 proc. rosyjskiego eksportu ropy zostało wstrzymane przez ataki, ostrzał rurociągów i zajęcie tankowców.
- Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o sygnałach od sojuszników dotyczących możliwości ograniczenia dalekosiężnych ataków z powodu wzrostu cen energii.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Ukraińskie bezzałogowce uszkodziły nadbałtycki port Ust-Ługa - potwierdził we wtorek gubernator regionu leningradzkiego.
Kluczowy dla rosyjskiej gospodarki kompleks był już atakowany wcześniej: 22, 25, 27, 29 i 31 marca. Powtarzające się naloty spowodowały wstrzymanie operacji eksportowych ropy naftowej.
"W porcie Ust-Ługa doszło do zniszczeń" - przekazał w lapidarnym komunikacie na Telegramie gubernator Aleksandr Drozdenko. Nie podał jednak żadnych szczegółów zdarzenia.
Polityk poinformował, że ostatniej nocy nad obwodem leningradzkim zestrzelono 38 nieprzyjacielskich dronów.
Z powodu ukraińskiego ataku przez siedem godzin było zamknięte lotnisko Pułkowo. Odwołano około 20 lotów, a kolejnych 30 zostało opóźnionych.
Nowa strategia Ukrainy. Zadają Rosji dotkliwe ciosy
W ciągu ostatniego miesiąca Kijów nasilił ataki na rosyjską infrastrukturę eksportu ropy naftowej, przeprowadzając najcięższe naloty w trwającej od ponad czterech lat wojnie.
Według agencji Reutera co najmniej 40 proc. rosyjskiego eksportu "czarnego złota" jest wstrzymane z powodu ataków bezzałogowców, ostrzału rurociągów oraz zajęcia tankowców transportujących ten cenny surowiec.
Ust-Ługa, położona na południowo-wschodnim brzegu Zatoki Fińskiej, to rozległy kompleks zakładów przetwórstwa ropy naftowej i terminali eksportowych.
Port wyeksportował w zeszłym roku 32,9 miliona ton produktów naftowych. Codziennie przeładowuje około 700 tys. baryłek ropy naftowej.
Ceny paliwa szybują w górę. Wołodymyr Zełenski dostał "sygnały"
Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział w poniedziałek, że niektórzy sojusznicy Ukrainy wysłali "sygnały" o możliwości ograniczenia dalekosiężnych ataków na rosyjski sektor naftowy w obliczu gwałtownego wzrostu cen energii na świecie.
Wcześniej na bezprecedensowy ruch względem Moskwy zgodził się Waszyngton, wycofując się z części sankcji na rosyjski sektor naftowy. Miało to poprawić sytuacją na rynkach i obniżyć koszty.
Kryzysową sytuację pogłębia tocząca się wojna na Bliskim Wschodzie i blokada przez Iran cieśniny Ormuz.
W konsekwencji ceny benzyny poszybowały w górę, czemu próbują przeciwdziałać poszczególne rządy. W Polsce przyjęto ustawę, ustanawiającą maksymalną cenę paliw.
Źródło: Reuters, Meduza