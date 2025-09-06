Rosja przygotowuje się do "decydującego przełomu". Cel jest jasny
Rosyjskie dowództwo zdecydowało się na przerzucenie doświadczonych żołnierzy piechoty morskiej w rejon Pokrowska - donosi ukraiński 7 Korpus Wojsk Powietrznodesantowych. Jak wynika z raportu jednostki, agresor przygotowuje się do całkowitego przejęcia kontroli nad aglomeracją Pokrowska, Kramatorska i Słowiańska.
W skrócie
- Rosyjskie dowództwo przerzuciło doświadczonych żołnierzy piechoty morskiej do Pokrowska, przygotowując się do przejęcia kontroli nad kluczowymi miastami - wynika z komunikatu wystosowanego przez 7 Korpus Wojsk Powietrznodesantowych.
- Jak podano, zmieniono taktykę rosyjskich sił, stawiając na przemieszczanie się w małych grupach i unikanie bezpośrednich ataków, co ma na celu zbliżenie się do operatorów dronów i moździerzy.
- Rosjanie intensyfikują działania na flankach oraz próbują odciąć szlaki logistyczne Ukraińców, co może doprowadzić do decydującego przełomu w obwodzie donieckim.
Rosjanie zmienili swoją taktykę w rejonie Pokrowska - wynika z komunikatu wystosowanego przez 7 Korpus Wojsk Powietrznodesantowych. Żołnierze mają przesuwać się małymi grupami lub pojedynczo w głąb miasta.
Wróg nie atakuje jednak pozycji ukraińskich obrońców. Wszystko wskazuje na to, że ich celem jest dotarcie jak najbliżej operatorów dronów i moździerzy. W raporcie wskazuje się na dążenie Rosjan do zdobywania kolejnych przyczółków na nowych pozycjach.
Rosjanie zmieniają taktykę w rejonie Pokrowska. Na horyzoncie "decydujący przełom"
Zwiadowcy informują, że zmiana działania wojsk agresora w regionie utrzymuje się od kilku tygodni. Wcześniej na miejsce przerzuceni zostali doświadczeni żołnierze z piechoty morskiej.
Z raportu 7KWP wynika, że Rosjanie zintensyfikowali też swoją aktywność na flankach, gdzie wykorzystują pojazdy pancerne. Podejmują próby odcięcia szlaków logistycznych Ukraińców i otoczenia Pokrowska.
W komunikacie wskazuje się na dążenie Rosjan do osiągnięcia "decydującego przełomu" w obwodzie donieckim. Do działań wykorzystywana jest duża liczba personelu i pokaźne zasoby sprzętu.
Wojska rosyjskie posuwają się naprzód. Ekspert nie kryje pesymizmu
"Kluczowy cel wroga pozostaje niezmienny - zdobycia aglomeracji pokrowsko-kramatorsko-słowiańskiej. Rozumiejąc plany wroga, 7 Korpus dostosowuje taktykę defensywną, logistykę i podejmuje działania w celu zablokowania sił wroga na określonym obszarze" - czytamy.
Analityk wojskowy Denys Popowycz, cytowany przez agencję Unian, twierdzi że jeśli do końca roku Rosjanom uda się zająć Pokrowsk i Myrnohrad, w przyszłym mogą zdobyć kolejne terytoria w obwodzie deniepropietrowskim.
Ekspert wskazał, że przeciwnik próbuje wywrzeć presję na obwód doniecki poprzez przerzucanie do regionu kolejnych sił.
Źródło: Unian