W skrócie Rosyjskie dowództwo przerzuciło doświadczonych żołnierzy piechoty morskiej do Pokrowska, przygotowując się do przejęcia kontroli nad kluczowymi miastami - wynika z komunikatu wystosowanego przez 7 Korpus Wojsk Powietrznodesantowych.

Jak podano, zmieniono taktykę rosyjskich sił, stawiając na przemieszczanie się w małych grupach i unikanie bezpośrednich ataków, co ma na celu zbliżenie się do operatorów dronów i moździerzy.

Rosjanie intensyfikują działania na flankach oraz próbują odciąć szlaki logistyczne Ukraińców, co może doprowadzić do decydującego przełomu w obwodzie donieckim.

Rosjanie zmienili swoją taktykę w rejonie Pokrowska - wynika z komunikatu wystosowanego przez 7 Korpus Wojsk Powietrznodesantowych. Żołnierze mają przesuwać się małymi grupami lub pojedynczo w głąb miasta.

Wróg nie atakuje jednak pozycji ukraińskich obrońców. Wszystko wskazuje na to, że ich celem jest dotarcie jak najbliżej operatorów dronów i moździerzy. W raporcie wskazuje się na dążenie Rosjan do zdobywania kolejnych przyczółków na nowych pozycjach.

Zwiadowcy informują, że zmiana działania wojsk agresora w regionie utrzymuje się od kilku tygodni. Wcześniej na miejsce przerzuceni zostali doświadczeni żołnierze z piechoty morskiej.

Z raportu 7KWP wynika, że Rosjanie zintensyfikowali też swoją aktywność na flankach, gdzie wykorzystują pojazdy pancerne. Podejmują próby odcięcia szlaków logistycznych Ukraińców i otoczenia Pokrowska.

W komunikacie wskazuje się na dążenie Rosjan do osiągnięcia "decydującego przełomu" w obwodzie donieckim. Do działań wykorzystywana jest duża liczba personelu i pokaźne zasoby sprzętu.

"Kluczowy cel wroga pozostaje niezmienny - zdobycia aglomeracji pokrowsko-kramatorsko-słowiańskiej. Rozumiejąc plany wroga, 7 Korpus dostosowuje taktykę defensywną, logistykę i podejmuje działania w celu zablokowania sił wroga na określonym obszarze" - czytamy.

Analityk wojskowy Denys Popowycz, cytowany przez agencję Unian, twierdzi że jeśli do końca roku Rosjanom uda się zająć Pokrowsk i Myrnohrad, w przyszłym mogą zdobyć kolejne terytoria w obwodzie deniepropietrowskim.

Ekspert wskazał, że przeciwnik próbuje wywrzeć presję na obwód doniecki poprzez przerzucanie do regionu kolejnych sił.

Źródło: Unian

