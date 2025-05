Rosja przygotowuje rekordowe ataki. Sparaliżują ukraińską obronę

O planach Rosjan pisze The Economist. Autorzy zwracają uwagę, że ataki Rosji w Ukrainie z tygodnia na tydzień stają się coraz brutalniejsze. Jednocześnie, nie widać żadnych postępów w negocjacjach dotyczących zawieszenia broni .

Drony Shahed, choć nie należą do nowoczesnych i ich skuteczność nie jest najwyższa, to w przypadku wojny w Ukrainie ważna może być ich liczba. Jak zauważają autorzy, w 2024 roku w Rosji produkowano średnio około 300 bezzałogowców. Teraz wystarczy na to trzy dni.