W skrócie Rosjanie wystrzelili 12 pocisków Ch-22 w kierunku Kijowa, z czego dziewięć zostało strąconych.

W zmasowanym ataku na Kijów i Charków zginęła jedna osoba, a 23 zostały ranne.

Setki tysięcy odbiorców w całej Ukrainie pozostaje bez dostępu do prądu bądź ogrzewania.

Podczas zmasowanego ataku na Kijów rosyjskie wojska wykorzystały pociski Ch-22 - poinformował rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy płk Jurij Ignat. Rakiety te zostały wystrzelone ze strategicznych bombowców Tu-22M3.

Ch-22 (w kodzie NATO: AS-4 Kitchen) to przeciwokrętowy pocisk manewrujący z głowicą bojową ważącą nawet do 950 kg i o maksymalnym zasięgu 600 km. W przeszłości służyły m.in. do niszczenia lotniskowcowych grup uderzeniowych. Są zdolne przenosić różne typy ładunków.

Przydomka "niszczyciele lotniskowców" pociski dorobiły się właśnie z uwagi na ich pierwotne przeznaczenie.

Jak opisują eksperci, broń ta jest groźna z uwagi na prędkość i trudność z jej wykryciem, co obniża prawdopodobieństwo jej zestrzelenia, ale i przez problemy z precyzyjnością - co oznacza ogromne ryzyko dla cywilów. Wystrzeliwana z bombowców Tu-22 może razić cele z prędkością ponad czterech machów.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie użyli pocisków Ch-22 w ataku na Kijów

Jak zauważył ukraiński wojskowy, w ostatnich miesiącach pociski te były rzadko wykorzystywane w atakach. Ignat stwierdził, że to nietypowe w ostatnich miesiącach rozwiązanie.

Zeszłej nocy Rosjanie wystrzelili łącznie 12 takich rakiet w kierunku Kijowa po przesunięciu lotnictwa strategicznego (dalekiego zasięgu) bliżej granic Ukrainy.

Na początku 2023 roku ukraińskie siły zbrojne informowały, że "nie dysponują środkami ogniowymi zdolnymi do strącania tego typu rakiet".

Rosja użyła przeciwko Ukrainie ponad 400 pocisków Ch-22/Ch-32, z których zestrzelono jedynie trzy. Zeszłej nocy ukraińska obrona powietrzna miała strącić dziewięć rakiet tego typu - podaje serwis Unian.

Wojna w Ukrainie. Zmasowany atak na Kijów i Charków, nie żyje jedna osoba

Zeszłej nocy w zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów i Charków zginęła jedna osoba, a 23 zostały ranne.

Rosyjskie wojska wykorzystały do uderzenia na Ukrainę 21 rakiet i 375 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów.

Według wstępnych danych ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 372 cele - 15 rakiet i 357 dronów. Odnotowano trafienia dwóch rakiet i 18 dronów bojowych w 17 lokalizacjach.

W Kijowie prawie 6 tysięcy budynków mieszkalnych pozostaje bez ogrzewania; setki tysięcy abonentów pozostaje bez prądu w obwodzie czernihowskim - podały władze.

Z kolei Reuters, powołując się na wicepremiera Ukrainy, podał, że w całym kraju bez dostępu do energii elektrycznej pozostało 1,2 mln odbiorców, z czego w samym Kijowie liczba ta przekroczyła 800 tysięcy.

Tymczasme zostały wznowione trójstronne rozmowy USA-Ukraina-Rosja w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - poinformowała agencja Reutera.

Negocjacje pomiędzy przedstawicielami trzech krajów rozpoczęły się w piątek i jak dotąd nie doprowadziły do osiągnięcia porozumienia.

Źródła: Unian, Reuters

