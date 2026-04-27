W skrócie Wiceminister obrony Rosji Wiktor Goremykin zaprzeczył istnieniu rozkazu o przymusowym poborze studentów do wojska.

W rosyjskich mediach pojawiły się doniesienia o presji na studentów, aby podpisali kontrakty wojskowe i brali udział w wojnie przeciwko Ukrainie.

Według serwisu Mediazona do końca 2026 roku wojsko rosyjskie ma planowo zasilić około 58 tysięcy studentów, weteranów jednostek lotniczych oraz kobiet pracujących w cywilu.

Wiceminister obrony Rosji, szef Głównego Zarządu Wojskowo-Politycznego Sił Zbrojnych gen. Wiktor Goremykin wziął udział w konferencji prasowej podczas spotkania z rosyjskim ministrem nauki i rektorami uczelni - podała rosyjska agencja Interfax.

Rosja. Studenci zmuszani do służby wojskowej? Odpowiedź z ministerstwa

Pytany o doniesienia w sprawie przymusowego poboru studentów do armii Goremykin zaprzeczył, by istniał taki rozkaz.

- Podstawą kontraktu (wojskowego - red.) jest zasada dobrowolności. Nie mamy zamiaru zmuszać studentów do udziału w specjalnej operacji wojskowej (rosyjski eufemizm wojny z Ukrainą - red.) - zapewnił generał.

Rzekome przecieki na temat polecenia Kremla w sprawie poboru studentów do wojska pojawiły się pod koniec ubiegłego roku. Jak informowała ukraińska agencja Unian, celem było uzupełnienie braków ludzi w nowo powstałych wojskach dronowych.

Goremykin wyjaśnił, że jedynym istniejącym obostrzeniem dotyczącym tego rodzaju wojsk jest zakaz przenoszenia z nich żołnierzy do innych jednostek, wykorzystywanie ich zgodnie z przeznaczeniem i przestrzeganie warunków kontraktu, który zobowiązuje wojskowych do rocznej służby w obsłudze bezzałogowców.

Doniesienia o planach Kremla na zwiększenie liczebności armii

W ostatnich tygodniach temat poboru studentów został ponownie poruszony przez rosyjskojęzyczny serwis Ważne Historie, specjalizujący się w internetowych śledztwach wymierzonych we władze Rosji.

Dziennikarze opisali presję na studentów ze strony Kremla, aby zgodzili się na podpisanie kontraktu wojskowego i dołączenie do wojny przeciwko Ukrainie.

"Cała kampania odbywa się według metodologii Ministerstwa Obrony: studentom oferowane jest podpisanie rocznego kontraktu na służbę w nowych oddziałach systemów bezzałogowych, wzięcie urlopu akademickiego, służba jako operator drona bojowego daleko od linii frontu, otrzymywanie wielomilionowych wypłat i wkrótce powrót do szkoły z możliwością przeniesienia do państwowego organu" - podał serwis.

Według serwisu Mediazona do końca 2026 roku wojsko rosyjskie ma zasilić planowo około 58 tysięcy studentów, weteranów jednostek lotniczych oraz "odpowiednio przygotowanych" kobiet pracujących w cywilu.

Źródła: Meduza, Unian, Interfax Rosja

