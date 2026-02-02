W skrócie Według Ignata Rosja używa przeciwko Ukrainie m.in. pocisków Cyrkon, Ch-22, Kalibr, Iskander oraz Oresznik.

Pociski Cyrkon, będące rakietami przeciwokrętowymi, odnotowano na Krymie oraz w obwodach kijowskim, winnickim i charkowskim.

Na początku stycznia Rosja zaatakowała obwód lwowski pociskiem Oresznik, co ukraiński minister spraw zagranicznych uznał za zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy.

Rosja nieustannie atakuje terytorium Ukrainy, używając przede wszystkim dronów. Odnotowano również akcje z użyciem nowoczesnych hipersonicznych pocisków Cyrkon i Oresznik.

Jurij Ignat, rzecznik Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy, zauważył, że uderzenia za pomocą zaawansowanych technologicznie rakiet odbywają się stosunkowo rzadko.

- Uderzyli nad Dnieprem, a potem we Lwów. Po co? Przede wszystkim to sygnał dla zachodnich partnerów - tłumaczył wojskowy w rozmowie z RBC-Ukraine.

Rosja posyła rakiety hipersoniczne przeciwko Ukrainie. Ekspert zdradził strategię Kremla

Ostrzał Lwowa zdaniem Ignata ma "charakter demonstracyjny" z powodu bliskiego położenia przy granicy z UE i NATO.

Z kolei pokazanie siły rażenia "niezniszczalnej" i "bardzo precyzyjnej" broni ma wpłynąć na stanowisko negocjacyjne sojuszników Ukrainy w czasie toczących się rozmów o zawieszeniu broni.

Według Ignata w najgorszym scenariuszu może to również pomniejszyć zachodnie wsparcie dla ogarniętego wojną państwa.

Jurij Ignat wskazał na niespodziewany ruch Rosji - przeciwko celom naziemnym w Ukrainie używają pocisków Cyrkon, czyli rakiet przeciwokrętowych. Takie ataki odnotowano m.in. na okupowanym Krymie oraz w obwodach: kijowskim, winnickim i charkowskim.

Cyrkon wznosi się na wysokość ponad 40 km i jest trudny do przechwycenia, ale zdaniem wojskowego ta sztuka udała się Ukraińcom. Pojedynczych zestrzeleń dokonano za pomocą systemów Patriot.

Rosja ma nowe śmiercionośne rakiety? Rzecznik sił powietrznych Ukrainy uspokaja

Rzecznik sił powietrznych ukraińskiej armii studził emocje po doniesieniach o rzekomym pojawieniu się nowego typu śmiercionośnych rosyjskich rakiet.

- Aby o czymś mówić, potrzebne są wiarygodne informacje wywiadowcze i potwierdzenie z terenu w postaci fragmentów - zaznaczył.

Ignat podkreślił, że Rosja - oprócz wspomnianych pocisków Cyrkon i Oresznika - używa przeciwko Ukrainie także rakiet Ch-22, Kalibr i Iskander.

Wojna w Ukrainie. Rosja użyła potężnej broni przy granicy NATO, Sybiha alarmuje

Na początku stycznia Rosja uderzyła na obwód lwowski pociskiem hipersonicznym Oresznik. Informację potwierdził rosyjski resort obrony.

Według ministerstwa obrony była to odpowiedź na rzekomy atak ukraińskich dronów na posiadłość Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim, do którego miało dojść w grudniu 2025 roku.

"Taki atak w pobliżu granic Unii Europejskiej i NATO stanowi ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa na kontynencie europejskim" - alarmował szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.

