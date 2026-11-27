W skrócie Ukraińskie wojsko we współpracy z ruchem Czarna Iskra przeprowadziło atak na zakłady kauczuku syntetycznego w obwodzie tulskim w nocy z 26 na 27 listopada.

Zniszczenie zakładów w Jefremowie ma ograniczyć produkcję paliwa stałego wykorzystywanego w rosyjskich pociskach balistycznych typu Iskander.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził również atak na rafinerię Nowoszachtyńską w obwodzie rostowskim, gdzie uszkodzono zbiorniki i rurociąg.

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Skuteczna akcja przeprowadzona przez ukraińskie wojsko w nocy z 26 na 27 listopada potwierdzona została przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślono, że poza armią, udział w ataku brali także członkowie rebelianckiego ruchu "Czarna Iskra".

Celem akcji były zakłady kauczuku syntetycznego Jefremowa w obwodzie tulskim w Federacji Rosyjskiej. Przedsiębiorstwo zajmuje się m.in. produkcją stałego paliwa rakietowego, które używane jest w pociskach balistycznych Iskander.

Wojna w Ukrainie. Rafineria i strategiczne przedsiębiorstwa na celowniku Kijowa

W oświadczeniu wyjaśniono, że kauczuk syntetyczny "jest podstawą stałego paliwa rakietowego". "Łączy on utleniacz i proszek metaliczny w jeden mocny ładunek" - czytamy.

Kluczowa jest informacja o użyciu paliwa w rosyjskich pociskach balistycznych Iskander.

"To właśnie tymi pociskami armia rosyjska atakuje ukraińskie miasta, obiekty energetyczne i cywilne. Zatem każdy atak na Jefremową oznacza mniej pocisków balistycznych, które mogą dolecieć na Ukrainę. Skala spowodowanych zniszczeń jest obecnie wyjaśniana" - stwierdzono.

Jednocześnie Sztab Generalny ZSU potwierdził także wcześniejsze doniesienia dotyczące ataku na rafinerię Nowoszachtyńską w obwodzie rostowskim. Jak przekazano, w wyniku eksplozji zniszczeniu uległy zbiorniki, a także odcinek rurociągu.

Czym jest "Czarna Iskra"?

"Czarna Iskra" to ruch rebeliancki działający na terytorium Federacji Rosyjskiej. Głównym celem jest wsparcie działań przeciwko kremlowskiej władzy.

Do maja nie było żadnych oficjalnych komunikatów dotyczących działania grupy, choć według doniesień medialnych współpraca z ukraińskim wojskiem trwała od kilkunastu miesięcy.

Po raz pierwszy o działaniach "Czarnej Iskry" głośno było we wrześniu 2025 roku, kiedy to doszło do zniszczenia obiektów w rafinerii Ilja w Kraju Krasnodarskim. W kolejnych miesiącach nieoficjalnie mówiono także o współpracy z ukraińskim wojskiem przy atakach na składy ropy naftowej i zakłady przetwórstwa gazu.

W grudniu ubiegłego roku Siły Zbrojne Ukrainy potwierdziły współpracę z członkami "Czarnej Iskry". Wówczas dotyczyło to ataku na dwa rosyjskie okręty na Morzu Kaspijskim.



