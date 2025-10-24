Rosja powoła rezerwistów. Chce wzmocnić ochronę infrastruktury krytycznej
Rosja planuje powołać rezerwistów do obrony infrastruktury krytycznej takiej jak rafinerie - donosi Bloomberg. To efekt ostatnich udanych ataków przeprowadzanych przez Ukraińców na rosyjskie obiekty. Potencjalnie powołanych mogłoby zostać nawet do 2 mln osób.
W skrócie
- Rosja planuje powołać nawet 2 mln rezerwistów do ochrony infrastruktury krytycznej.
- Nowe prawo pozwoli władzom wysyłać rezerwistów do obrony rafinerii, dróg, linii kolejowych i fabryk.
- Ukraińskie ataki na rosyjskie obiekty, takie jak rafinerie i fabryki zbrojeniowe, nasiliły się w ostatnich miesiącach.
Jak informuje agencja Bloomberg projekt ustawy w tej sprawie miał trafić w czwartek do Dumy Państwowej. Nowe prawo przewiduje, że rosyjskie władze mogłyby dokonywać "specjalnych powołań" rezerwistów na mocy prezydenckiego dekretu i wysyłać ich do obrony "obiektów krytycznie ważnych" takich jak rafinerie, drogi, linie kolejowe czy fabryki.
Rosja powołuje rezerwistów. Mają bronić infrastruktury krytycznej w kraju
Propozycja wzbudziła wśród niektórych Rosjan obawy przed możliwą mobilizacją, jednak rosyjskie Ministerstwo Obrony uspokaja, że osoby w ten sposób powołane nie zostaną wysłane na front.
- Rezerwiści nie zostaną zmobilizowani do służby wojskowej, wysłani do strefy specjalnej operacji wojskowej ani poza granice kraju - przekazał Władimir Czymliański, wiceszef departamentu ds. mobilizacji w Sztabie Generalnym.
Potencjalne powołanie rezerwistów może ostatecznie sprawić, że Rosjanie będą mogli wysłać większą liczbę żołnierzy na front. Nowo powołani będą mogli bronić obiektów na terenie Rosji, a chroniący ich dotychczas żołnierze, zostaliby wysłani na front - zwraca uwagę Bloomberg. Liczba potencjalnych rezerwistów do powołania może wynieść nawet 2 mln osób.
Wojna w Ukrainie. Kijów uderza w rosyjskie obiekty
Ukraińcy w ostatnich miesiącach wielokrotnie dokonywali ataków na rosyjską infrastrukturę krytyczną. Od sierpnia zaatakowane zostało co najmniej 30 rafinerii oraz wiele fabryk zajmujących się produkcją broni i sprzętu dla armii.
We wtorek Ukraina poinformowała o udanym uderzeniu rakietowym na rosyjski zakład chemiczny w obwodzie briańskim, w którym produkowane były materiały wybuchowe i proch strzelniczy.
W ostatnich dniach Ukraińcy zaatakowali również m.in. rafinerię w Machaczkale nad Morzem Kaspijskim, jeden z największych zakładów przetwórstwa gazu w Orenburgu czy rafinerię w obwodzie samarskim.
Źródło: Bloomberg