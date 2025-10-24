W skrócie Rosja planuje powołać nawet 2 mln rezerwistów do ochrony infrastruktury krytycznej.

Nowe prawo pozwoli władzom wysyłać rezerwistów do obrony rafinerii, dróg, linii kolejowych i fabryk.

Ukraińskie ataki na rosyjskie obiekty, takie jak rafinerie i fabryki zbrojeniowe, nasiliły się w ostatnich miesiącach.

Jak informuje agencja Bloomberg projekt ustawy w tej sprawie miał trafić w czwartek do Dumy Państwowej. Nowe prawo przewiduje, że rosyjskie władze mogłyby dokonywać "specjalnych powołań" rezerwistów na mocy prezydenckiego dekretu i wysyłać ich do obrony "obiektów krytycznie ważnych" takich jak rafinerie, drogi, linie kolejowe czy fabryki.

Rosja powołuje rezerwistów. Mają bronić infrastruktury krytycznej w kraju

Propozycja wzbudziła wśród niektórych Rosjan obawy przed możliwą mobilizacją, jednak rosyjskie Ministerstwo Obrony uspokaja, że osoby w ten sposób powołane nie zostaną wysłane na front.

- Rezerwiści nie zostaną zmobilizowani do służby wojskowej, wysłani do strefy specjalnej operacji wojskowej ani poza granice kraju - przekazał Władimir Czymliański, wiceszef departamentu ds. mobilizacji w Sztabie Generalnym.

Potencjalne powołanie rezerwistów może ostatecznie sprawić, że Rosjanie będą mogli wysłać większą liczbę żołnierzy na front. Nowo powołani będą mogli bronić obiektów na terenie Rosji, a chroniący ich dotychczas żołnierze, zostaliby wysłani na front - zwraca uwagę Bloomberg. Liczba potencjalnych rezerwistów do powołania może wynieść nawet 2 mln osób.

Wojna w Ukrainie. Kijów uderza w rosyjskie obiekty

Ukraińcy w ostatnich miesiącach wielokrotnie dokonywali ataków na rosyjską infrastrukturę krytyczną. Od sierpnia zaatakowane zostało co najmniej 30 rafinerii oraz wiele fabryk zajmujących się produkcją broni i sprzętu dla armii.

We wtorek Ukraina poinformowała o udanym uderzeniu rakietowym na rosyjski zakład chemiczny w obwodzie briańskim, w którym produkowane były materiały wybuchowe i proch strzelniczy.

W ostatnich dniach Ukraińcy zaatakowali również m.in. rafinerię w Machaczkale nad Morzem Kaspijskim, jeden z największych zakładów przetwórstwa gazu w Orenburgu czy rafinerię w obwodzie samarskim.

