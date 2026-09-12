W skrócie Od 2022 roku w wojnie w Ukrainie zginęło około 500 tysięcy rosyjskich żołnierzy, a łączne rosyjskie straty, włączając rannych, oszacowano na 1,5 miliona osób.

Największe rosyjskie straty miały miejsce od początku 2023 roku, podczas gdy Rosjanie zdobyli w tym okresie tylko dwa procent terytorium Ukrainy.

Brytyjski marszałek lotnictwa wskazał, że wojna negatywnie wpłynęła na rosyjską gospodarkę, powodując spowolnienie wzrostu gospodarczego, słabszy popyt konsumpcyjny i wysoką inflację.

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Minęło 1660 dni od momentu, gdy Moskwa rozpoczęła wojnę na pełną skalę, co oznacza, że siły rosyjskie walczą w Ukrainie już cztery i pół roku.

Według brytyjskiego wywiadu w tym czasie w wojnie przeciwko Ukrainie zginęło pół miliona rosyjskich żołnierzy.

Brytyjski marszałek lotnictwa i szef sztabu Wielkiej Brytanii sir Rich Knighton poinformował, że łączną liczbę strat, poniesionych przez Rosję od lutego 2022 roku, wliczając w to rannych, szacuje się na 1,5 miliona żołnierzy.

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W ocenie brytyjskiego wojskowego zdecydowana większość strat miała miejsce od stycznia 2023 roku. Jednocześnie w tym okresie Moskwie udało się zdobyć zaledwie dwa procent terytorium Ukrainy.

- Uważam, że liczby te jasno ilustrują bezsensowną i daremną stratę ludzkiego życia w zamian za tak niewielki postęp oraz w imię tak bezprawnego celu prezydenta Władimira Putina - powiedział Knighton, cytowany przez Sky News.

Szef brytyjskiego sztabu, odnosząc się do zmarłych rosyjskich żołnierzy, stwierdził, iż oznacza to "pół miliona zdjęć wiszących na ścianach w zniszczonych, pogrążonych w ciemnościach domach w całej Rosji". - Oznacza to, że pół miliona rodzin nigdy więcej nie zobaczy swojego ojca, syna, brata ani męża - dodał Knighton.

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Brytyjski wojskowy zwrócił również uwagę na to, w jaki sposób wojna odbiła się na rosyjskiej gospodarce. - Spowodowała ona spowolnienie wzrostu gospodarczego w Rosji, osłabienie popytu konsumpcyjnego oraz uporczywie wysoką inflację - wymieniał Knighton.

Zaznaczył, że "koszty, poniesione przez gospodarkę Rosji, dobrobyt i perspektywy jej obywateli, są ogromne".

Agencja Unian przypomina słowa szefa ukraińskiego wywiadu (HUR) generała porucznika Olega Iwaszczenki, który ocenił, że jeśli tempo strat wojskowych i gospodarczych Rosji utrzyma się na obecnym poziomie, to do 2028 roku wyczerpie ona swój potencjał do prowadzenia wojny w Ukrainie.

Jak podaje Sky News, zachodni urzędnicy twierdzą jednak, że nie dostrzegają żadnych oznak wskazujących, by ogromne straty związane z wojną - zarówno pod względem ofiar śmiertelnych po stronie rosyjskiej, jak i rosnącego wpływu na rosyjską gospodarkę - zmieniły cel Putina, jakim jest włącznie Ukrainy w strefę wpływów Moskwy.



