Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosja pogrąża się w potężnym kryzysie. Jest komunikat ministerstwa

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Ukraińskie ataki na rosyjski przemysł paliwowy doprowadziły do poważnych braków surowca w południowych regionach Rosji - przyznaje rosyjskie Ministerstwo Energetyki, informując o powołaniu specjalnego sztabu kryzysowego. Szczególnie zła sytuacja panuje na Krymie, gdzie nie można już kupić paliwa za gotówkę, a przestrzegania limitów pilnują urzędnicy delegowani na każdą stację.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Prezydent Rosji Władimir Putin na tle mapy frontu w Ukrainie i skutków ukraińskiego ataku na jedną z rosyjskich rafinerii.
Rosja - Ukraina. Kryzys paliwowy nabiera tempa, jest komunikat ministerstwaDeepStateMap / Anadolu / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Ministerstwo Energetyki Rosji poinformowało o powołaniu sztabu branżowego w związku z nasileniem ataków na przedsiębiorstwa paliwowe i energetyczne.
  • Władze Krymu wprowadziły ograniczenia w sprzedaży paliwa, kontrolę numerów rejestracyjnych oraz zakaz fotografowania cystern z paliwem.
  • Na Krymie odnotowano spadek liczby rezerwacji hotelowych z powodu problemów z paliwem, co jest skutkiem ukraińskich ataków na rosyjską infrastrukturę naftową.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

"W ostatnim czasie przedsiębiorstwa z sektora paliwowego i energetycznego mierzą się z nasileniem ataków wroga, co powoduje tymczasowe utrudnienia w dostawach paliwa do szeregu regionów południowych" - czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez Ministerstwo Energetyki Rosji.

Resort przekazał, że w związku z pogarszającą się sytuacją powołano sztab kryzysowy, w którego skład wejdą największe krajowe przedsiębiorstwa. "Zadaniem grupy jest zapewnienie stabilnego i efektywnego funkcjonowania całego kompleksu paliwowo-energetycznego" - dodano.

Wojna w Ukrainie a rosyjski kryzys paliwowy

Deklaracja resortu świadczy o pewnym zwrocie w rosyjskiej narracji - przez długie miesiące władze na Kremlu zaprzeczały, że mają do czynienia z realnym problemem.

O kryzysie nie mówi także prezydent Rosji Władimir Putin. Symptomatyczne w tym kontekście wydaje się jego wystąpienie na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, rosyjskim odpowiedniku forum w Davos.

Zobacz również:

Media: Ukraina "zawstydza" Rosjan na Krymie
Wojna w Ukrainie

Tu Rosja ma największe kłopoty. Ukraińcy upokarzają Moskwę

Mateusz Balcerek
Mateusz Balcerek

Rosyjski przywódca podkreślał tam rosnącą rolę organizacji BRICS, słowem nie wspominając o wojnie w Ukrainie i jej konsekwencjach - pomimo tego, że tuż przed rozpoczęciem wydarzenia goszczące je drugie najważniejsze miasto Rosji padło ofiarą potężnego ukraińskiego ataku.

Tymczasem sytuacja w kraju stale się pogarsza - szczególnie pod względem surowców energetycznych. Na początku czerwca rosyjskie władze zdecydowały o wprowadzeniu zakazu eksportu paliwa lotniczego, wcześniej - o całkowitym zakazie eksportu benzyny.

Krym pogrąża się w kryzysie

Poważnych problemów nie ukrywają za to władze okupowanego przez Rosjan od 2014 roku Krymu. W czwartek rządzący ogłosili, że w najbliższym czasie nie będzie się tam dało kupić paliwa za gotówkę. 

Na każdej stacji paliw będzie także dyżurował urzędnik z lokalnych lub ogólnokrajowych władz, którego zadaniem będzie spisywanie numerów rejestracyjnych wszystkich pojazdów dokonujących w danym miejscu zakupów.

Na swobodny dostęp do paliwa mogą liczyć jeszcze pracownicy służb komunalnych, ratunkowych i porządkowych, mieszkańcy będą mieli także możliwość korzystania z komunikacji miejskiej. Ograniczenia dotkną za to urzędników z lokalnych ministerstw - niektóre resorty będą mogły korzystać tylko z jednego samochodu. 

Zobacz również:

Pożar składu ropy w Noworosyjsku po ataku Ukrainy
Wojna w Ukrainie

Rosjanie zaatakowali nocą. Ukraina odpowiedziała, ważny obiekt zapłonął

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Rosyjskie władze na Krymie obawiają się także kolejnych ukraińskich ataków, które mogłyby jeszcze pogorszyć już i tak złą sytuację. W związku z tym zdecydowano o wprowadzeniu zakazu fotografowania i publikowania zdjęć oraz filmów przedstawiających cysterny z paliwem oraz informacji o ich położeniu.

Jak podkreślono w komunikacie, tego typu zachowania "stanowią wspieranie działań dywersyjnych".

Ukraina pokrzyżowała plany Rosjan

Kryzys paliwowy na półwyspie uderza także w turystykę, gałąź gospodarki szczególnie istotną dla tego regionu. W związku z utrudnieniami uruchomiono specjalną infolinię dla turystów, którzy mają problemy z opuszczeniem Krymu ze względu na brak paliwa.

Jak donosi Krym.Realii, projekt Radia Swoboda relacjonujący życie na okupowanym półwyspie, liczba rezerwacji hotelowych w okresie od 24 maja do 6 czerwca spadła o 31 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. 

Krym wypadł także z zestawienia dziesięciu najpopularniejszych kierunków turystycznych w Rosji - obecnie generuje on tylko 1,5 proc. ruchu turystycznego w kraju.

Problemy, które dotykają m.in. Krymu, to pokłosie skutecznej kampanii ukraińskich ataków na obiekty kluczowe dla rosyjskiego przemysłu naftowego. Ukraińskie drony w ostatnich tygodniach regularnie uderzały m.in. w rafinerie w Jarosławiu, Syzraniu i Tuapse. 

Kijów nasilił ataki w związku z trwającą wojną w Iranie i zamknięciem cieśniny Ormuz, które doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen na światowych rynkach paliw. Ukraińskie wojsko nie chciało pozwolić, aby Rosjanie mogli skorzystać na tej sytuacji.

Zobacz również:

Kolejny udany atak na rosyjski przemysł naftowy
Wojna w Ukrainie

Ukraińcy wzięli na cel rosyjskie rurociągi naftowe. Strategiczne uderzenie

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz


Dziemianowicz-Bąk w "Gościu Wydarzeń" o wyborach w Krakowie: To nie bój o przywództwo na lewicyPolsat News

Najnowsze