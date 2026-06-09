W skrócie Ministerstwo Energetyki Rosji poinformowało o powołaniu sztabu branżowego w związku z nasileniem ataków na przedsiębiorstwa paliwowe i energetyczne.

Władze Krymu wprowadziły ograniczenia w sprzedaży paliwa, kontrolę numerów rejestracyjnych oraz zakaz fotografowania cystern z paliwem.

Na Krymie odnotowano spadek liczby rezerwacji hotelowych z powodu problemów z paliwem, co jest skutkiem ukraińskich ataków na rosyjską infrastrukturę naftową.

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"W ostatnim czasie przedsiębiorstwa z sektora paliwowego i energetycznego mierzą się z nasileniem ataków wroga, co powoduje tymczasowe utrudnienia w dostawach paliwa do szeregu regionów południowych" - czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez Ministerstwo Energetyki Rosji.

Resort przekazał, że w związku z pogarszającą się sytuacją powołano sztab kryzysowy, w którego skład wejdą największe krajowe przedsiębiorstwa. "Zadaniem grupy jest zapewnienie stabilnego i efektywnego funkcjonowania całego kompleksu paliwowo-energetycznego" - dodano.

Wojna w Ukrainie a rosyjski kryzys paliwowy

Deklaracja resortu świadczy o pewnym zwrocie w rosyjskiej narracji - przez długie miesiące władze na Kremlu zaprzeczały, że mają do czynienia z realnym problemem.

O kryzysie nie mówi także prezydent Rosji Władimir Putin. Symptomatyczne w tym kontekście wydaje się jego wystąpienie na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, rosyjskim odpowiedniku forum w Davos.

Rosyjski przywódca podkreślał tam rosnącą rolę organizacji BRICS, słowem nie wspominając o wojnie w Ukrainie i jej konsekwencjach - pomimo tego, że tuż przed rozpoczęciem wydarzenia goszczące je drugie najważniejsze miasto Rosji padło ofiarą potężnego ukraińskiego ataku.

Tymczasem sytuacja w kraju stale się pogarsza - szczególnie pod względem surowców energetycznych. Na początku czerwca rosyjskie władze zdecydowały o wprowadzeniu zakazu eksportu paliwa lotniczego, wcześniej - o całkowitym zakazie eksportu benzyny.

Krym pogrąża się w kryzysie

Poważnych problemów nie ukrywają za to władze okupowanego przez Rosjan od 2014 roku Krymu. W czwartek rządzący ogłosili, że w najbliższym czasie nie będzie się tam dało kupić paliwa za gotówkę.

Na każdej stacji paliw będzie także dyżurował urzędnik z lokalnych lub ogólnokrajowych władz, którego zadaniem będzie spisywanie numerów rejestracyjnych wszystkich pojazdów dokonujących w danym miejscu zakupów.

Na swobodny dostęp do paliwa mogą liczyć jeszcze pracownicy służb komunalnych, ratunkowych i porządkowych, mieszkańcy będą mieli także możliwość korzystania z komunikacji miejskiej. Ograniczenia dotkną za to urzędników z lokalnych ministerstw - niektóre resorty będą mogły korzystać tylko z jednego samochodu.

Rosyjskie władze na Krymie obawiają się także kolejnych ukraińskich ataków, które mogłyby jeszcze pogorszyć już i tak złą sytuację. W związku z tym zdecydowano o wprowadzeniu zakazu fotografowania i publikowania zdjęć oraz filmów przedstawiających cysterny z paliwem oraz informacji o ich położeniu.

Jak podkreślono w komunikacie, tego typu zachowania "stanowią wspieranie działań dywersyjnych".

Ukraina pokrzyżowała plany Rosjan

Kryzys paliwowy na półwyspie uderza także w turystykę, gałąź gospodarki szczególnie istotną dla tego regionu. W związku z utrudnieniami uruchomiono specjalną infolinię dla turystów, którzy mają problemy z opuszczeniem Krymu ze względu na brak paliwa.

Jak donosi Krym.Realii, projekt Radia Swoboda relacjonujący życie na okupowanym półwyspie, liczba rezerwacji hotelowych w okresie od 24 maja do 6 czerwca spadła o 31 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Krym wypadł także z zestawienia dziesięciu najpopularniejszych kierunków turystycznych w Rosji - obecnie generuje on tylko 1,5 proc. ruchu turystycznego w kraju.

Problemy, które dotykają m.in. Krymu, to pokłosie skutecznej kampanii ukraińskich ataków na obiekty kluczowe dla rosyjskiego przemysłu naftowego. Ukraińskie drony w ostatnich tygodniach regularnie uderzały m.in. w rafinerie w Jarosławiu, Syzraniu i Tuapse.

Kijów nasilił ataki w związku z trwającą wojną w Iranie i zamknięciem cieśniny Ormuz, które doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen na światowych rynkach paliw. Ukraińskie wojsko nie chciało pozwolić, aby Rosjanie mogli skorzystać na tej sytuacji.





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