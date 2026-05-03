W skrócie 18 obywateli Peru wróciło do swojego kraju po tym, jak zostali wysłani przez Rosję na wojnę w Ukrainie pod pretekstem różnych ofert pracy.

Peruwiańska prokuratura wszczęła dochodzenie po otrzymaniu kilkuset zgłoszeń o zaginięciach osób, które wyjechały do Rosji.

Według śledztwa około 600 Peruwiańczyków przyjęło oferty, z czego 13 zginęło podczas walk w Ukrainie.

Informację o powrocie 18 obywateli Peru do domu podało tamtejsze radio, powołując się na komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Mężczyźni mieli być podstępem wysłani przez Rosję na wojnę w Ukrainie.

W niedzielę do swojej ojczyzny wrócił następny Peruwiańczyk. W poniedziałek przybędzie sześciu kolejnych.

Wiadomo, że obywatele Peru poszukiwali pomocy w placówce dyplomatycznej w Moskwie. Skala procederu jest jednak znacznie szersza.

Wojna w Ukrainie. Rosja zwerbowała setki obywateli Peru

Temat poruszył niezależny rosyjski serwis informacyjny Meduza. Repatriacja jest wynikiem dochodzenia wszczętego przed kilkoma dniami przez peruwiańską prokuraturę.

Śledczy otrzymali kilkaset zgłoszeń od krewnych osób, które wyjechały do Rosji. Zgłaszający informowali, że nagle utracili kontakt ze swoimi bliskimi.

"Peruwiańczycy byli wabieni do Rosji obietnicami pracy w różnych dziedzinach, w tym związanych z wojskiem" - pisze Meduza.

Oferowano im m.in. pracę w charakterze ochroniarzy, kucharzy, taksówkarzy czy inżynierów. Następnie podpisywali dokumenty. Te sporządzane były w nieznanym przybyszom języku rosyjskim.

Obywatele Peru na wojnie w Ukrainie. Wiadomo, ilu zginęło

Jak relacjonują media, w kolejnym kroku dochodziło do konfiskaty dokumentów. Peruwiańczyków często wysyłano na szkolenie wojskowe, a następnie na front.

Z toczącego się w Peru śledztwa wynika, że Rosja rozpoczęła proceder podstępnego sprowadzania ludzi na wojnę z Ukrainą w październiku 2025 roku. Ofertę przyjęło około 600 osób.

Na wojnie na wschodzie Europy zginęło 13 Peruwiańczyków. Warto zaznaczyć, że Rosja prowadziła rekrutację także w innych państwach Ameryki Południowej oraz w krajach afrykańskich.

Źródła: Radio Programas del Peru, Meduza

