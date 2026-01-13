W skrócie Iran podpisał z Rosją kontrakt na dostawę broni rakietowej na kilka miesięcy przed inwazją na Ukrainę.

Wartość irańskich dostaw broni dla Rosji przekroczyła 4 miliardy dolarów, obejmując rakiety balistyczne, drony i amunicję.

Oba kraje zacieśniają współpracę gospodarczą i militarną, starając się obejść nałożone na nie sankcje.

Iran sprzedał Rosji rakiety warte prawie 3 miliardy dolarów - przekazała ukraińska agencja prasowa Unian, powołując się na agencję Bloomberg.

Dostawy obejmowały rakiety balistyczne, systemy obrony powietrznej i drony Shahed, a łączne wydatki Rosji na irańską broń przekroczyły 4 miliardy dolarów.

Jak powiedział agencji Bloomberg zachodni urzędnik ds. bezpieczeństwa, Iran podpisał z Rosją kontrakty jeszcze przed inwazją na Ukrainę. Urzędnik prosił o zachowanie anonimowości.

Według wiedzy źródła umowy podpisano w październiku 2021 roku, na kilka miesięcy przed wybuchem wojny. Dotyczyły one dostaw pocisków balistycznych i rakiet.

Zakupy obejmowały setki pocisków balistycznych krótkiego zasięgu i około 200 pocisków ziemia-powietrze powiązanych z systemami obrony powietrznej. Iran dostarczył też Rosji miliony sztuk amunicji i pocisków artyleryjskich, a także drony Szahed-136 i technologię ich produkcji w Rosji pod nazwą "Geran-2".

Wojna w Ukrainie. Rosja zacieśnia współpracę z Iranem

Rosyjskie Ministerstwo Obrony i Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zostały poproszone o potwierdzenie informacji o kontrakcie. Nie odpowiedziały jednak na prośby o komentarz. Iran zmaga się obecnie z poważnymi ograniczeniami internetu i przerwami w dostawie prądu w związku w trwającymi w kraju protestami.

Wiadomo, że kraje zacieśniły współpracę, a obecnie pracują nad stworzeniem korytarza handlowego przez Morze Kaspijskie i Indie, a także rozmawiają o zacieśnieniu współpracy finansowej i bankowej w celu obejścia nałożonych na nich sankcji.

