W skrócie Siergiej Ławrow uznał zmiany terytorialne za istotny element porozumień w konflikcie ukraińskim.

Minister spraw zagranicznych Rosji podkreślił, że spotkanie Putina z Zełenskim musi być dokładnie przygotowane.

Ławrow skrytykował europejskich liderów za ich stanowisko wobec ataku Rosji na Ukrainę.

Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrowwyraził swoje stanowisko w wywiadzie udzielonym państwowej stacji Rossija 1.

- Zmiany terytorialne są bardzo często nieodłącznym elementem osiągania porozumień - mówił.

Ławrow: Administracja USA rozumie potrzebę rozwiązania konfliktu w Ukrainie

W ocenie Ławrowa poniedziałkowa rozmowa Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, do której doszło po spotkaniu prezydenta USA z jego ukraińskim odpowiednikiem i europejskimi liderami, potwierdziła, że "administracja USA rozumie potrzebę długoterminowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie".

Dalej minister spraw zagranicznych Rosji dodał, że jeśli Kijów będzie mówił o broni jądrowej, akcesji do NATO, czy rezygnacji z neutralności, to "prawdopodobnie elementy, które leżały u podstaw uznania Ukrainy za niepodległe państwo, znikną".

Siergiej Ławrow udzielił także wywiadu telewizji Rossija-24. Oświadczył w niej, że jakiekolwiek spotkanie Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim "musi być gruntownie przygotowane".

- Moskwa nie rezygnuje z żadnego formatu prac nad uregulowaniem sytuacji na Ukrainie, w tym dwustronnego lub trójstronnego (spotkania - red.) - mówił szef MSZ Rosji.

Wojna w Ukrainie. Ławrow odpowiada europejskim liderom, mówi o "dziecinnym gadaniu"

W tym samym wywiadzie Siergiej Ławrow odniósł się także do stanowiska europejskich liderów, którzy podkreślają, że atak Rosji na Ukrainę nie miał żadnego uzasadnienia.

- Zarówno prezydent USA Donald Trump, jak i jego zespół doskonale rozumieją, że ten konflikt ma swoje uzasadnienie - stwierdził szef rosyjskiego resortu dyplomacji.

Jak dodał, "rozmowy niektórych prezydentów i premierów z Europy o tym, że Rosja bez powodu zaatakowała Ukrainę, to dziecinne gadanie". Ławrow nadmienił przy tym, że ci politycy stale domagają się zawieszenia broni i wywierania presji na Moskwę.

