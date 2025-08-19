Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Rosja podbija stawkę. Ławrow wskazuje na "niezbędny element"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Aktualizacja

- Zmiany terytorialne często są niezbędnym elementem osiągania porozumień - stwierdził minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Dodał też, że jakiekolwiek spotkanie na linii Władimir Putin - Wołodymyr Zełenski "musi być gruntownie przygotowane".

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow
Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow VIACHESLAV PROKOFIEV / POOLAFP

W skrócie

  • Siergiej Ławrow uznał zmiany terytorialne za istotny element porozumień w konflikcie ukraińskim.
  • Minister spraw zagranicznych Rosji podkreślił, że spotkanie Putina z Zełenskim musi być dokładnie przygotowane.
  • Ławrow skrytykował europejskich liderów za ich stanowisko wobec ataku Rosji na Ukrainę.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrowwyraził swoje stanowisko w wywiadzie udzielonym państwowej stacji Rossija 1.

- Zmiany terytorialne są bardzo często nieodłącznym elementem osiągania porozumień - mówił.

Ławrow: Administracja USA rozumie potrzebę rozwiązania konfliktu w Ukrainie

W ocenie Ławrowa poniedziałkowa rozmowa Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, do której doszło po spotkaniu prezydenta USA z jego ukraińskim odpowiednikiem i europejskimi liderami, potwierdziła, że "administracja USA rozumie potrzebę długoterminowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie".

Zobacz również:

Europejscy liderzy zabrali głos po spotkaniu w Białym Domu
Ukraina - Rosja

Europa pełna wątpliwości. "Putin rzadko bywa godny zaufania"

Adrianna Rymaszewska
Adrianna Rymaszewska

    Dalej minister spraw zagranicznych Rosji dodał, że jeśli Kijów będzie mówił o broni jądrowej, akcesji do NATO, czy rezygnacji z neutralności, to "prawdopodobnie elementy, które leżały u podstaw uznania Ukrainy za niepodległe państwo, znikną".

    Siergiej Ławrow udzielił także wywiadu telewizji Rossija-24. Oświadczył w niej, że jakiekolwiek spotkanie Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim "musi być gruntownie przygotowane".

    - Moskwa nie rezygnuje z żadnego formatu prac nad uregulowaniem sytuacji na Ukrainie, w tym dwustronnego lub trójstronnego (spotkania - red.) - mówił szef MSZ Rosji.

    Wojna w Ukrainie. Ławrow odpowiada europejskim liderom, mówi o "dziecinnym gadaniu"

    W tym samym wywiadzie Siergiej Ławrow odniósł się także do stanowiska europejskich liderów, którzy podkreślają, że atak Rosji na Ukrainę nie miał żadnego uzasadnienia.

    - Zarówno prezydent USA Donald Trump, jak i jego zespół doskonale rozumieją, że ten konflikt ma swoje uzasadnienie - stwierdził szef rosyjskiego resortu dyplomacji.

    Jak dodał, "rozmowy niektórych prezydentów i premierów z Europy o tym, że Rosja bez powodu zaatakowała Ukrainę, to dziecinne gadanie". Ławrow nadmienił przy tym, że ci politycy stale domagają się zawieszenia broni i wywierania presji na Moskwę.

    Zobacz również:

    Donald Tusk poinformował o szczegółach spotkania tzw. "koalicji chętnych"
    Świat

    "Dobre wprowadzenie". Tusk zabiera głos po naradzie "koalicja chętnych"

    Jakub Krzywiecki
    Jakub Krzywiecki
    Rzecznik prezydenta w ''Gościu Wydarzeń'': Od Ukrainy powinno zależeć, na jakich warunkach zostanie zawarty pokójPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze