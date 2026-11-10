W skrócie Rosja wysyła 11-osobową delegację na rozmowy trójstronne z Ukrainą i USA w Abu Zabi, której przewodzi Władimir Miedinski.

W składzie rosyjskiej delegacji znaleźli się przedstawiciele FSB, w tym Dmitrij Minajew i Aleksiej Komkow, oskarżani o przygotowanie inwazji.

Strona ukraińska zarzuca Dmitrijowi Minajewowi organizację zabójstw oficerów oraz próbę zamachu na Kyryło Budanowa.

Kyryło Budanow, który był celem działań Minajewa, zasiądzie przy stole negocjacyjnym po przeciwnej stronie niż rosyjski delegat.

Ukraińskiej delegacji w Abu Zabi przewodzi szef Służby Wywiadu Zagranicznego Rustem Umierow.

Przed głównymi rozmowami Ukraińcy przeprowadzili konsultacje z sojusznikami z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, NATO i Komisji Europejskiej.

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Rosja, otwiera się w nowym oknie ogłosiła, że jej delegacja na rozmowy trójstronne z Ukrainą, otwiera się w nowym oknie i Stanami Zjednoczonymi, otwiera się w nowym oknie w Abu Zabi liczy 11 osób. Przedstawiono nazwiska delegatów.

Grupie przewodniczy doradca Władimira Putina, otwiera się w nowym oknie Władimir Miedinski. Do Zjednoczonych Emiratów Arabskich udali się również dwaj wiceministrowie spraw zagranicznych (Siergiej Riabkow i Michaił Galuzin).

Rozmowy pokojowe w Abu Zabi. Rosja podała skład delegacji

Delegatami Rosji zostali też: Aleksiej Komkow (szef Służby Informacji Operacyjnej i Stosunków Międzynarodowych FSB, otwiera się w nowym oknie) oraz Igor Kostiukow (szef Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji).

Do tego grona dołączyło sześcioro ekspertów, m.in. Dmitrij Minajew, szef Departamentu Operacji Kontrwywiadowczych FSB.

Na obecność wysoko postawionych przedstawicieli Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji w Abu Zabi zwraca uwagę strona ukraińska. Minajew i Komkow przygotowywali pełnoskalową inwazję na sąsiada i prowadzili działania dywersyjne.

Dmitrij Minajew i Aleksiej Komkow w delegacji Rosji. Ukraińcy o ich przeszłości

Wiele zarzutów pod adresem Dmitrija Minajewa formułuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). To on miał zorganizować w 2019 roku zabójstwa dwóch ukraińskich oficerów: Ołeksandra Charaberiusza i Maksyma Szapowała.

Zdaniem służb specjalnych Minajew kierował siatką dywersyjną w Ukrainie oraz maczał palce w przygotowaniu zamachu na Kyryło Budanowa, bliskiego współpracownika Wołodymyra Zełenskiego, otwiera się w nowym oknie.

Co ciekawe, Budanow jest jednym z delegatów strony ukraińskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Panowie usiądą po przeciwnych stronach stołu.

W przypadku Aleksieja Komkowa formułowane zarzuty dotyczą gromadzenia informacji wywiadowczych przeciwko Ukrainie.

Pracownicy piątej służby FSB, na czele której stał Komkow, "współpracowali z siatkami szpiegowskimi i opracowywali scenariusze utworzenia rządu kontrolowanego przez Moskwę, otwiera się w nowym oknie" - wskazuje agencja Unian.

Europejscy sojusznicy Ukrainy w Abu Zabi. "Uzgodnimy stanowiska"

Rozmowy przedstawicieli Ukrainy, Rosji i USA w Abu Zabi potrwają do środy. Kijowskiej delegacji przewodniczy szef Służby Wywiadu Zagranicznego Rustem Umierow.

Przed spotkaniem trójstronnym Ukraińcy uzgodnili wspólne stanowisko z europejskimi sojusznikami.

"Rozpoczęliśmy pracę w ZEA. Pierwsze spotkanie odbędzie się z przedstawicielami Wielkiej Brytanii, otwiera się w nowym oknie, Francji, otwiera się w nowym oknie, Niemiec, otwiera się w nowym oknie, Włoch, otwiera się w nowym oknie, NATO, otwiera się w nowym oknie i Komisji Europejskiej, otwiera się w nowym oknie, do których dołączą specjalni wysłannicy USA, Steve Witkoff, otwiera się w nowym oknie i Jared Kushner, otwiera się w nowym oknie" - informował Umierow.

Źródło: TASS, UNIAN



