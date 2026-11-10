Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosja podała skład delegacji, Ukraińcy oburzeni. Chodzi o dwa nazwiska

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Odpowiedzialni za przygotowanie inwazji na Ukrainę znaleźli się w delegacji Rosji na rozmowy trójstronne w Abu Zabi - informuje agencja Unian. Mowa o Dmitriju Minajewie i Aleksieju Komkowie. Ten pierwszy dodatkowo miał planować zamach na Kyryło Budanowa, zaufanego człowieka Wołodymyra Zełenskiego. Teraz usiądą przy jednym stole negocjacyjnym.

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Spotkanie trójstronne w Abu Zabi z udziałem przedstawicieli Ukrainy, Rosji i USA przy ustawionych w podkowę stołach
Abu Zabi. Spotkanie trójstronne Ukraina-Rosja-USAGRIGORY SYSOYEVRIA Novosti

W skrócie

  • Rosja wysyła 11-osobową delegację na rozmowy trójstronne z Ukrainą i USA w Abu Zabi, której przewodzi Władimir Miedinski.
  • W składzie rosyjskiej delegacji znaleźli się przedstawiciele FSB, w tym Dmitrij Minajew i Aleksiej Komkow, oskarżani o przygotowanie inwazji.
  • Strona ukraińska zarzuca Dmitrijowi Minajewowi organizację zabójstw oficerów oraz próbę zamachu na Kyryło Budanowa.
  • Kyryło Budanow, który był celem działań Minajewa, zasiądzie przy stole negocjacyjnym po przeciwnej stronie niż rosyjski delegat.
  • Ukraińskiej delegacji w Abu Zabi przewodzi szef Służby Wywiadu Zagranicznego Rustem Umierow.
  • Przed głównymi rozmowami Ukraińcy przeprowadzili konsultacje z sojusznikami z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, NATO i Komisji Europejskiej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Rosja, otwiera się w nowym oknie ogłosiła, że jej delegacja na rozmowy trójstronne z Ukrainą, otwiera się w nowym oknie i Stanami Zjednoczonymi, otwiera się w nowym oknie w Abu Zabi liczy 11 osób. Przedstawiono nazwiska delegatów.

Grupie przewodniczy doradca Władimira Putina, otwiera się w nowym oknie Władimir Miedinski. Do Zjednoczonych Emiratów Arabskich udali się również dwaj wiceministrowie spraw zagranicznych (Siergiej Riabkow i Michaił Galuzin).

Rozmowy pokojowe w Abu Zabi. Rosja podała skład delegacji

Delegatami Rosji zostali też: Aleksiej Komkow (szef Służby Informacji Operacyjnej i Stosunków Międzynarodowych FSB, otwiera się w nowym oknie) oraz Igor Kostiukow (szef Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji).

Do tego grona dołączyło sześcioro ekspertów, m.in. Dmitrij Minajew, szef Departamentu Operacji Kontrwywiadowczych FSB.

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Na obecność wysoko postawionych przedstawicieli Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji w Abu Zabi zwraca uwagę strona ukraińska. Minajew i Komkow przygotowywali pełnoskalową inwazję na sąsiada i prowadzili działania dywersyjne.

Dmitrij Minajew i Aleksiej Komkow w delegacji Rosji. Ukraińcy o ich przeszłości

Wiele zarzutów pod adresem Dmitrija Minajewa formułuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). To on miał zorganizować w 2019 roku zabójstwa dwóch ukraińskich oficerów: Ołeksandra Charaberiusza i Maksyma Szapowała.

Zdaniem służb specjalnych Minajew kierował siatką dywersyjną w Ukrainie oraz maczał palce w przygotowaniu zamachu na Kyryło Budanowa, bliskiego współpracownika Wołodymyra Zełenskiego, otwiera się w nowym oknie.

Co ciekawe, Budanow jest jednym z delegatów strony ukraińskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Panowie usiądą po przeciwnych stronach stołu.

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W przypadku Aleksieja Komkowa formułowane zarzuty dotyczą gromadzenia informacji wywiadowczych przeciwko Ukrainie.

Pracownicy piątej służby FSB, na czele której stał Komkow, "współpracowali z siatkami szpiegowskimi i opracowywali scenariusze utworzenia rządu kontrolowanego przez Moskwę, otwiera się w nowym oknie" - wskazuje agencja Unian.

Europejscy sojusznicy Ukrainy w Abu Zabi. "Uzgodnimy stanowiska"

Rozmowy przedstawicieli Ukrainy, Rosji i USA w Abu Zabi potrwają do środy. Kijowskiej delegacji przewodniczy szef Służby Wywiadu Zagranicznego Rustem Umierow.

Przed spotkaniem trójstronnym Ukraińcy uzgodnili wspólne stanowisko z europejskimi sojusznikami.

"Rozpoczęliśmy pracę w ZEA. Pierwsze spotkanie odbędzie się z przedstawicielami Wielkiej Brytanii, otwiera się w nowym oknie, Francji, otwiera się w nowym oknie, Niemiec, otwiera się w nowym oknie, Włoch, otwiera się w nowym oknie, NATO, otwiera się w nowym oknie i Komisji Europejskiej, otwiera się w nowym oknie, do których dołączą specjalni wysłannicy USA, Steve Witkoff, otwiera się w nowym oknie i Jared Kushner, otwiera się w nowym oknie" - informował Umierow.

Źródło: TASS, UNIAN

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