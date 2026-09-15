W skrócie Rosja planuje testy nowego pocisku balistycznego o zasięgu do 800 kilometrów, które mogą odbyć się w zachodniej Ukrainie i stanowić wyzwanie dla obrony powietrznej tego kraju.

Eksperci zwracają uwagę, że nowy pocisk może posiadać manewrujące moduły powrotne albo inne udoskonalenia utrudniające przechwycenie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski apeluje do sojuszników o przekazanie większej liczby pocisków przechwytujących w związku z nasilonymi atakami rakietowymi i zbliżającą się zimą.

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Tom Karako, specjalista z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), ujawnił w rozmowie z amerykańską stacją Fox News, że Rosja przygotowuje się do ostatecznego testu nowego pocisku balistycznego, który będzie mógł razić cele oddalone o około 800 kilometrów. Broń ponadto będzie w stanie wykonywać manewry mogące stanowić wyzwanie dla obrony powietrznej Ukrainy.

Informacja pojawiła się niedługo po tym, jak ukraińscy wojskowi ustalili, iż Kreml może planować w najbliższych miesiącach testy broni, w tym ostrej amunicji.

- Według naszych szacunków Rosja planuje przeprowadzić ostateczne testy nowego typu pocisku balistycznego o zasięgu do 800 km do końca tego roku - mówił Wadym Skibicki, zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

Rosja planuje testy nowych pocisków. "Większe problemy dla Ukrainy"

Tom Karako wskazał, że jeśli rakieta będzie miała większą manewrowość, to "stworzy to większe problemy dla Ukrainy, ponieważ będzie potrzebowała bardziej zaawansowanych pocisków przechwytujących".

Ekspert do spraw obronności doprecyzował, że największym utrudnieniem w przypadku nowej rosyjskiej broni mogą być "manewry końcowe, które polegają na lekkim slalomie". - Tak, aby obrońca nie był do końca pewien, dokąd leci rakieta ani jaką trajektorię przyjmie - kontynuował.

- Inną możliwością jest to, że po prostu znaleźli sposób na tańszą produkcję lub masową produkcję jakiegoś rodzaju pocisku o zasięgu 800 kilometrów - powiedział, odnosząc się do ustaleń ukraińskiego wywiadu.

Karako o nowej broni Kremla: Wszyscy dążą do zwiększenia manewrowości

Tom Karako stwierdził, że postępy w dziedzinie amunicji precyzyjnie kierowanej, w połączeniu z ogólną tendencją do odchodzenia od broni niekierowanej, mogą dostarczyć wskazówek dotyczących rodzaju pocisku, jaki zamierza produkować Rosja.

- Wszyscy dążą do zwiększenia manewrowości - zaznaczył. - Prawie każda bomba grawitacyjna, którą posiadamy, ma jakiś rodzaj końcowego naprowadzania dla zapewnienia precyzji - wyjaśnił.

- Podobnie, w niedalekiej przyszłości nadejdzie moment, w którym nie będzie już tak wielu pocisków balistycznych - wskazał. - Istnieją już pociski, które przez znaczną część swojej trajektorii poruszają się po torze balistycznym, ale są również wyposażone w manewrujące moduły powrotne lub jakieś inne niespodzianki - ostrzegł.

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Tymczasem według strony ukraińskiej siły rosyjskie mogą wykorzystać testy nowej rakiety do ataków na cele w zachodniej części kraju. Według Karako jest to standardowa praktyka w czasie wojny.

- To standardowy układ, w którym najpierw przeprowadza się wiele testów rozwojowych, a potem formalnie wdraża produkt w życie i dopiero wtedy przeprowadza się testy operacyjne - powiedział w rozmowie z Fox News. - Łamane są jednak najróżniejsze normy, bo w końcu trwa wojna - dodał.

Karako ostrzegł przy tym, że nowa rakieta będzie zaliczana do kategorii, która kiedyś była zakazana na mocy traktatu INF z 1987 roku o całkowitej likwidacji pocisków balistycznych i rakietowych pośredniego i średniego zasięgu (od 500 km do 5,5 tys. km).

Traktat został podpisany przez prezydenta USA Ronalda Reagana i przywódcę Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa. Stany Zjednoczone wycofały się z układu w 2019 roku w związku z domniemanymi naruszeniami ze strony Rosji.

Ukraina zmaga się z brakami w arsenale. Zełenski apeluje do sojuszników

Fox News przypomniał, że rakiety i artyleria "odgrywają kluczową rolę" w rosyjskiej kampanii przeciwko Ukrainie. Serwis Ukraińska Prawda, powołując się na wywiad wojskowy, informował, że produkcja podstawowych typów pocisków rakietowych osiągnęła w Rosji od 110 do 120 proc. miesięcznie.

Według Kyiv Independent od początku 2026 roku do 27 sierpnia Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy co najmniej 1858 rakiet różnego typu.

- Rosja rzeczywiście znajduje się w stanie gotowości do wojny i rzeczywiście zmobilizowała swoją bazę przemysłu obronnego, aby produkować te (pociski - red.) jak kiełbaski - zaznaczył Tom Karako.

Ze względu na sytuację i zbliżającą się zimę prezydent UkrainyWołodymyr Zełenski stale apeluje do sojuszników o wsparcie oraz przekazywanie pocisków przechwytujących.

- Chcę mieć 100-120 pocisków przechwytujących na te trudne miesiące, zwłaszcza te zimne - mówił w wywiadzie dla Deutsche Welle. - Zobaczymy, ile miesięcy potrwa ta zima - czyli te zimne miesiące: jeden, dwa, trzy. Nie wiemy. To naprawdę ogromne wyzwanie - zaznaczył.

Źródło: Fox News



