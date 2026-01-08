W skrócie Ambasada USA ostrzega przed możliwością potężnego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę w najbliższych dniach.

Wołodymyr Zełenski apeluje do obywateli o czujność i szybkie reagowanie na syreny alarmowe.

Ataki Rosji skupiają się na infrastrukturze energetycznej, co skutkuje masowymi przerwami w dostawie prądu.

Ambasada USA w Kijowie wydała alert bezpieczeństwa skierowany do amerykańskich obywateli przebywających na terenie Ukrainy. W komunikacie wskazano, że obowiązuje on na terytorium całego kraju.

Jak czytamy, instytucja otrzymała informację o "potencjalnie znaczącym ataku powietrznym", który może zostać przeprowadzony w każdej chwili w ciągu kilku najbliższych dni.

Wojna w Ukrainie. USA: Rosja planuje wkrótce znaczący atak

"Ambasada, jak zawsze, zaleca amerykańskim obywatelom być przygotowanymi do natychmiastowego schronienia się w przypadku ogłoszenia alarmu lotniczego" - napisano w komunikacie.

Przed planowanym "potężnym" uderzeniem Rosjan w Ukrainie ostrzegał w czwartek także Wołodymyr Zełenski. Zdaniem prezydenta kraju może on nastąpić w nocy z 8 na 9 stycznia.

- Bardzo ważne jest, aby dziś i jutro zwracać uwagę na syreny alarmowe i w razie potrzeby szukać schronienia. Rosjanie się nie zmieniają. Próbują wykorzystać surową zimową pogodę - ogłosił przywódca.

Rosyjski agresor wykorzystuje trudną pogodę. Ataki na ukraińską infrastrukturę

- Rosja stawia obecnie bardziej na zimę niż na dyplomację - na rakiety balistyczne przeciwko naszej infrastrukturze energetycznej niż na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i porozumienie z prezydentem Trumpem - mówił Zełenski na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

W nocy z środy na czwartek z powodu uderzenia Rosjan odcięte od prądu zostały niemal całe obwody zaporoski i dniepropietrowski. Na jakiś czas dostęp do energii elektrycznej straciło ponad milion osób.

Po atakach na Dniepr mer miasta Borys Fiłatow oświadczył, że doszło tam do "sytuacji nadzwyczajnej w skali całego państwa".

"Z czysto technicznego punktu widzenia, w Dnieprze panuje jedna z najtrudniejszych sytuacji" - napisał Fiłatow na Telegramie.

