Rosja planuje potężny atak na Ukrainę. USA ostrzegają, wydali alert
Ambasada USA w Kijowie ostrzega przed "znaczącym atakiem powietrznym", który może zostać przeprowadzony w Ukrainie w każdej chwili w ciągu najbliższych dni. Wcześniej o zagrożeniu informował również Wołodymyr Zełenski, wskazując, że uderzenie Rosjan miałoby mieć miejsce w nocy z 8 na 9 stycznia.
W skrócie
- Ambasada USA ostrzega przed możliwością potężnego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę w najbliższych dniach.
- Wołodymyr Zełenski apeluje do obywateli o czujność i szybkie reagowanie na syreny alarmowe.
- Ataki Rosji skupiają się na infrastrukturze energetycznej, co skutkuje masowymi przerwami w dostawie prądu.
Ambasada USA w Kijowie wydała alert bezpieczeństwa skierowany do amerykańskich obywateli przebywających na terenie Ukrainy. W komunikacie wskazano, że obowiązuje on na terytorium całego kraju.
Jak czytamy, instytucja otrzymała informację o "potencjalnie znaczącym ataku powietrznym", który może zostać przeprowadzony w każdej chwili w ciągu kilku najbliższych dni.
Wojna w Ukrainie. USA: Rosja planuje wkrótce znaczący atak
"Ambasada, jak zawsze, zaleca amerykańskim obywatelom być przygotowanymi do natychmiastowego schronienia się w przypadku ogłoszenia alarmu lotniczego" - napisano w komunikacie.
Przed planowanym "potężnym" uderzeniem Rosjan w Ukrainie ostrzegał w czwartek także Wołodymyr Zełenski. Zdaniem prezydenta kraju może on nastąpić w nocy z 8 na 9 stycznia.
- Bardzo ważne jest, aby dziś i jutro zwracać uwagę na syreny alarmowe i w razie potrzeby szukać schronienia. Rosjanie się nie zmieniają. Próbują wykorzystać surową zimową pogodę - ogłosił przywódca.
Rosyjski agresor wykorzystuje trudną pogodę. Ataki na ukraińską infrastrukturę
- Rosja stawia obecnie bardziej na zimę niż na dyplomację - na rakiety balistyczne przeciwko naszej infrastrukturze energetycznej niż na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i porozumienie z prezydentem Trumpem - mówił Zełenski na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
W nocy z środy na czwartek z powodu uderzenia Rosjan odcięte od prądu zostały niemal całe obwody zaporoski i dniepropietrowski. Na jakiś czas dostęp do energii elektrycznej straciło ponad milion osób.
Po atakach na Dniepr mer miasta Borys Fiłatow oświadczył, że doszło tam do "sytuacji nadzwyczajnej w skali całego państwa".
"Z czysto technicznego punktu widzenia, w Dnieprze panuje jedna z najtrudniejszych sytuacji" - napisał Fiłatow na Telegramie.