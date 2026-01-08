Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosja planuje potężny atak na Ukrainę. USA ostrzegają, wydali alert

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Ambasada USA w Kijowie ostrzega przed "znaczącym atakiem powietrznym", który może zostać przeprowadzony w Ukrainie w każdej chwili w ciągu najbliższych dni. Wcześniej o zagrożeniu informował również Wołodymyr Zełenski, wskazując, że uderzenie Rosjan miałoby mieć miejsce w nocy z 8 na 9 stycznia.

Dwa wojskowe myśliwce lecą tuż obok siebie na tle nieba oraz intensywnej pomarańczowej chmury, w dolnej części widoczne drzewa i fragment masztu.
USA ostrzegają Ukrainę przed rosyjskim atakiemSERGEI SUPINSKY / AFP / Kirill Kukhmar / Zuma Press Agencja FORUM

W skrócie

  • Ambasada USA ostrzega przed możliwością potężnego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę w najbliższych dniach.
  • Wołodymyr Zełenski apeluje do obywateli o czujność i szybkie reagowanie na syreny alarmowe.
  • Ataki Rosji skupiają się na infrastrukturze energetycznej, co skutkuje masowymi przerwami w dostawie prądu.
Ambasada USA w Kijowie wydała alert bezpieczeństwa skierowany do amerykańskich obywateli przebywających na terenie Ukrainy. W komunikacie wskazano, że obowiązuje on na terytorium całego kraju.

Jak czytamy, instytucja otrzymała informację o "potencjalnie znaczącym ataku powietrznym", który może zostać przeprowadzony w każdej chwili w ciągu kilku najbliższych dni.

Wojna w Ukrainie. USA: Rosja planuje wkrótce znaczący atak

"Ambasada, jak zawsze, zaleca amerykańskim obywatelom być przygotowanymi do natychmiastowego schronienia się w przypadku ogłoszenia alarmu lotniczego" - napisano w komunikacie.

Przed planowanym "potężnym" uderzeniem Rosjan w Ukrainie ostrzegał w czwartek także Wołodymyr Zełenski. Zdaniem prezydenta kraju może on nastąpić w nocy z 8 na 9 stycznia.

    - Bardzo ważne jest, aby dziś i jutro zwracać uwagę na syreny alarmowe i w razie potrzeby szukać schronienia. Rosjanie się nie zmieniają. Próbują wykorzystać surową zimową pogodę - ogłosił przywódca.

    Rosyjski agresor wykorzystuje trudną pogodę. Ataki na ukraińską infrastrukturę

    - Rosja stawia obecnie bardziej na zimę niż na dyplomację - na rakiety balistyczne przeciwko naszej infrastrukturze energetycznej niż na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i porozumienie z prezydentem Trumpem - mówił Zełenski na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

    W nocy z środy na czwartek z powodu uderzenia Rosjan odcięte od prądu zostały niemal całe obwody zaporoski i dniepropietrowski. Na jakiś czas dostęp do energii elektrycznej straciło ponad milion osób.

    Po atakach na Dniepr mer miasta Borys Fiłatow oświadczył, że doszło tam do "sytuacji nadzwyczajnej w skali całego państwa".

    "Z czysto technicznego punktu widzenia, w Dnieprze panuje jedna z najtrudniejszych sytuacji" - napisał Fiłatow na Telegramie.

