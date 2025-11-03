- Zakaz wjazdu obowiązuje od poniedziałku, 3 listopada - poinformował serwis, powołując się na oświadczenia przedstawicieli władz okupacyjnych na Półwyspie Krymskim.

Ograniczenia dotyczą pojazdów poruszających się w obie strony, do i z Krymu, a przyczyną ich wprowadzenia są "względy bezpieczeństwa".

Zakaz wjazdu samochodów na most Krymski. Rosyjskie władze wskazują przyczynę

Właściciele pojazdów elektrycznych i hybrydowych mogą korzystać z alternatywnej trasy, prowadzącej wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego i łączącej Taganrog w Rosji z miastem Dżankoj na okupowanym Krymie.

Możliwą przyczyną zakazu są trudności dotyczące identyfikowania baterii pojazdów elektrycznych i hybrydowych jako źródeł napędu, co, w teorii, pozwala na ukrycie tam ładunków wybuchowych.

Detonacja tego typu samochodu pułapki mogłaby doprowadzić do uszkodzenia mostu - sugerują rosyjskie media.

Krym pod rosyjską okupacją. Ataki na kluczową przeprawę

Zbudowany w 2014 r. nad Cieśniną Kerczeńską most Krymski był kilka razy atakowany przez ukraińskie służby wywiadowcze i armię w czasie pełnowymiarowej wojny z Rosją.

Operacja z 8 października 2022 r. skutkowała zawaleniem się fragmentu przeprawy. Do ostatniego ataku na most doszło w czerwcu 2025 r.

"Czy już nie ustawić się w kolejce?". Komorowski, Miller i Bielecki wspominają zmarłych polityków Polsat News Polsat News