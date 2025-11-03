Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosja pełna obaw. Chodzi o kluczową przeprawę, wprowadzono zakaz

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Rosyjskie władze okupacyjne wprowadziły zakaz wjazdu samochodów elektrycznych na most Krymski. Decyzję podjęto ze "względów bezpieczeństwa"- przekazał ukraiński portal Obozrevatel. Rosjanie najprawdopodobniej obawiają się detonacji baterii, które są źródłem napędu "elektryków".

Most Krymski. Rosja wydała zakaz wjazdu samochodów elektrycznych
Most Krymski. Rosja wydała zakaz wjazdu samochodów elektrycznychSTRINGERAFP

- Zakaz wjazdu obowiązuje od poniedziałku, 3 listopada - poinformował serwis, powołując się na oświadczenia przedstawicieli władz okupacyjnych na Półwyspie Krymskim.

Ograniczenia dotyczą pojazdów poruszających się w obie strony, do i z Krymu, a przyczyną ich wprowadzenia są "względy bezpieczeństwa".

Zakaz wjazdu samochodów na most Krymski. Rosyjskie władze wskazują przyczynę

Właściciele pojazdów elektrycznych i hybrydowych mogą korzystać z alternatywnej trasy, prowadzącej wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego i łączącej Taganrog w Rosji z miastem Dżankoj na okupowanym Krymie.

Zobacz również:

Ukraińcy partyzanci poinformowali, że Most Kerczeński jest w opłakanym stanie
Wojna w Ukrainie

Kluczowa rosyjska przeprawa w opłakanym stanie. "Dożywa swoich dni"

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    Możliwą przyczyną zakazu są trudności dotyczące identyfikowania baterii pojazdów elektrycznych i hybrydowych jako źródeł napędu, co, w teorii, pozwala na ukrycie tam ładunków wybuchowych.

    Detonacja tego typu samochodu pułapki mogłaby doprowadzić do uszkodzenia mostu - sugerują rosyjskie media.

    Krym pod rosyjską okupacją. Ataki na kluczową przeprawę

    Zbudowany w 2014 r. nad Cieśniną Kerczeńską most Krymski był kilka razy atakowany przez ukraińskie służby wywiadowcze i armię w czasie pełnowymiarowej wojny z Rosją.

    Operacja z 8 października 2022 r. skutkowała zawaleniem się fragmentu przeprawy. Do ostatniego ataku na most doszło w czerwcu 2025 r.

    Zobacz również:

    Most Krymski
    Wojna w Ukrainie

    Krym w panice, na moście korki. Rosja obawia się uderzenia

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    "Czy już nie ustawić się w kolejce?". Komorowski, Miller i Bielecki wspominają zmarłych politykówPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze