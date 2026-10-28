Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosja otrzymała dotkliwy cios. Strategiczne zakłady w płomieniach

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Dwa potężne rosyjskie zakłady: Azot w Nowomoskowsku i kombinat metalurgiczny w Lipiecku, zostały trafione przez ukraińskie drony. Materiały publikowane w sieci pokazują skalę zniszczeń. W obu regionach okolicę spowiła łuna ognia i kłęby dymu. Wytwarzane w zakładzie Azot kwasy Rosjanie wykorzystywali w pociskach artyleryjskich.

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Pożar w rosyjskich zakładach przemysłowych po ataku dronów w nocy
Rosja. Dwa kluczowe zakłady przemysłowe stanęły w ogniu. To efekt ataku UkraińcówTwitter/Anna Komsa/Anton Gerashchenkomateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Ukraińskie drony zaatakowały zakłady chemiczne Azot w Nowomoskowsku oraz kombinat metalurgiczny w Lipiecku w ramach nocnej operacji.
  • W zakładzie Azot produkowane są kwasy azotowy i octowy, wykorzystywane przez Rosjan do wytwarzania substancji używanych w pociskach artyleryjskich.
  • Gubernator obwodu tulskiego Dmitrij Milajew przekazał, że w wyniku ataku na Nowomoskowsk uszkodzone zostały budynki mieszkalne oraz infrastruktura przemysłowa.
  • Nowolipiecki Kombinat Metalurgiczny, będący jednym z największych zakładów hutniczych na świecie, został ponownie trafiony w wyniku działań ukraińskich sił.
  • W sieci opublikowano nagrania i zdjęcia dokumentujące skalę zniszczeń w rosyjskich regionach.
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Noc z wtorku na środę była niespokojna dla mieszkańców Nowomoskowska w obwodzie tulskim. Atak dronów uszkodził jedną z największych rosyjskich fabryk chemicznych, zakład Azot.

Najprawdopodobniej część strąconych bezzałogowców wyrządziła szkody. Gubernator regionu informował o "spadających gruzach" w mieście. Według Dmitrija Milajewa zniszczone zostały budynki mieszkalne, domy prywatne oraz "infrastruktura w sąsiedniej strefie przemysłowej".

Do obwodu tulskiego wysłano specjalistów z Ministerstwa Zasobów Naturalnych Rosji, otwiera się w nowym oknie oraz Federalnej Służby Nadzoru Ochrony Praw Konsumentów i Dobrobytu Człowieka. Milajew nie sprecyzował jednak w jakim celu.

Ukraina - Rosja. Trafiony zakład chemiczny w Nowomoskowsku

Ukraińskie kanały w mediach społecznościowych informują o wielkim pożarze, jaki wybuchł po trafieniu zakładu Azot w Nowomoskowsku.

Nagranie prezentujące rozmiar zniszczeń opublikował na platformie X Anton Heraszczenko, były doradca w ukraińskich rządach. Kilkusekundowy materiał przedstawia potężną chmurę czarnego dymu nad okolicą.

"Wytwarzane w tym zakładzie kwas octowy oraz kwas azotowy służą do produkcji HMX i RDX - substancji wykorzystywanych następnie w pociskach artyleryjskich" - sprecyzował Heraszczenko.

"Azot jest częścią grupy EuroChem i jednym z największych producentów nawozów azotowych w Rosji. Zakład produkuje amoniak, saletrę amonową, mocznik i metanol" - informuje portal Ukrainska Prawda.

Lipieck. Największy kombinat metalurgiczny Rosji w płomieniach

Ukraińcy przeprowadzili jeszcze jeden atak. Trafiona została huta stali w Lipieckw obwodzie woroneskim.

Nowolipiecki Kombinat Metalurgiczny to największe tego typu przedsiębiorstwo w Rosji, a jednocześnie jeden z najpotężniejszych zakładów hutniczych na świecie - informuje Nexta. Obiekt był już wcześniej celem ataków w 2024 roku.

Opublikowane w sieci zdjęcie przedstawia łunę ognia nad lipieckim kombinatem.

Źródło: Meduza, Ukrainska Prawda, NEXTA

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