W skrócie Ukraińskie drony zaatakowały zakłady chemiczne Azot w Nowomoskowsku oraz kombinat metalurgiczny w Lipiecku w ramach nocnej operacji.

W zakładzie Azot produkowane są kwasy azotowy i octowy, wykorzystywane przez Rosjan do wytwarzania substancji używanych w pociskach artyleryjskich.

Gubernator obwodu tulskiego Dmitrij Milajew przekazał, że w wyniku ataku na Nowomoskowsk uszkodzone zostały budynki mieszkalne oraz infrastruktura przemysłowa.

Nowolipiecki Kombinat Metalurgiczny, będący jednym z największych zakładów hutniczych na świecie, został ponownie trafiony w wyniku działań ukraińskich sił.

W sieci opublikowano nagrania i zdjęcia dokumentujące skalę zniszczeń w rosyjskich regionach.

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Noc z wtorku na środę była niespokojna dla mieszkańców Nowomoskowska w obwodzie tulskim. Atak dronów uszkodził jedną z największych rosyjskich fabryk chemicznych, zakład Azot.

Najprawdopodobniej część strąconych bezzałogowców wyrządziła szkody. Gubernator regionu informował o "spadających gruzach" w mieście. Według Dmitrija Milajewa zniszczone zostały budynki mieszkalne, domy prywatne oraz "infrastruktura w sąsiedniej strefie przemysłowej".

Do obwodu tulskiego wysłano specjalistów z Ministerstwa Zasobów Naturalnych Rosji, otwiera się w nowym oknie oraz Federalnej Służby Nadzoru Ochrony Praw Konsumentów i Dobrobytu Człowieka. Milajew nie sprecyzował jednak w jakim celu.

Ukraina - Rosja. Trafiony zakład chemiczny w Nowomoskowsku

Ukraińskie kanały w mediach społecznościowych informują o wielkim pożarze, jaki wybuchł po trafieniu zakładu Azot w Nowomoskowsku.

Nagranie prezentujące rozmiar zniszczeń opublikował na platformie X Anton Heraszczenko, były doradca w ukraińskich rządach. Kilkusekundowy materiał przedstawia potężną chmurę czarnego dymu nad okolicą.

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"Wytwarzane w tym zakładzie kwas octowy oraz kwas azotowy służą do produkcji HMX i RDX - substancji wykorzystywanych następnie w pociskach artyleryjskich" - sprecyzował Heraszczenko.

"Azot jest częścią grupy EuroChem i jednym z największych producentów nawozów azotowych w Rosji. Zakład produkuje amoniak, saletrę amonową, mocznik i metanol" - informuje portal Ukrainska Prawda.

Lipieck. Największy kombinat metalurgiczny Rosji w płomieniach

Ukraińcy przeprowadzili jeszcze jeden atak. Trafiona została huta stali w Lipiecku w obwodzie woroneskim.

Nowolipiecki Kombinat Metalurgiczny to największe tego typu przedsiębiorstwo w Rosji, a jednocześnie jeden z najpotężniejszych zakładów hutniczych na świecie - informuje Nexta. Obiekt był już wcześniej celem ataków w 2024 roku.

Opublikowane w sieci zdjęcie przedstawia łunę ognia nad lipieckim kombinatem.

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Źródło: Meduza, Ukrainska Prawda, NEXTA



