W skrócie Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oskarżył Ukrainę o działalność terrorystyczną po sobotnim ataku dronów na rosyjski statek towarowy Sparta II na Bałtyku.

Fińska Straż Graniczna przy wsparciu jednostek estońskich i rosyjskich prowadziła akcję gaśniczą na jednostce Sparta II, którą odholowano poza fińskie wody.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził zatopienie rosyjskiej korwety rakietowej Merkury przez ukraińskie drony morskie u wybrzeży Libii.

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- To bardzo niebezpieczna tendencja, która prowadzi do wzrostu napięcia w regionie -powiedział Dmitrij Pieskow. Dodał, że niepokój w związku z tym odczuwają zapewne również wszystkie państwa leżące nad Bałtykiem.

- Chciałoby się mieć nadzieję, że państwa regionu bałtyckiego wykorzystają jakoś swoje wpływy na reżim w Kijowie, by przestrzec go przed kontynuowaniem tej niebezpiecznej praktyki terrorystycznej - oświadczył.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski statek w ogniu po ataku dronów

Rosyjski statek towarowy Sparta II stanął w płomieniach w sobotę po ataku dronów na wodach międzynarodowych w Zatoce Fińskiej. Jednostka dryfowała następnie na wody fińskie, a jej 16-osobowa załoga została ewakuowana na inny rosyjski statek. Jeden z marynarzy odniósł lekkie obrażenia.

Akcja gaśnicza była prowadzona przez fińską straż graniczną przy wsparciu jednostek fińskich, estońskich i rosyjskich. Jak poinformowała w niedzielę fińska służba, rosyjski statek został jeszcze tego dnia wieczorem odholowany poza fińskie wody. Nie wykryto wycieku paliwa ani innych niebezpiecznych substancji.

Fińskie siły zbrojne oceniły w sobotę, że za atakiem na rosyjski statek prawdopodobnie stoi Ukraina. Kijów nie przyznał się dotąd do przeprowadzenia tego uderzenia ani oficjalnie go nie skomentował.

Atak na rosyjski okręt. Pieskow o możliwej odpowiedzi

Inny atak morski, tym razem u wybrzeży Libii, potwierdził w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Oświadczył na platformach społecznościowych, że ukraińskie wojska zatopiły przy użyciu dronów morskich rosyjską korwetę rakietową Merkury.

Do wpisu załączył nagranie z kamery jednego z bezzałogowców. Pytany o atak na okręt wojenny i możliwą odpowiedź militarną Rosji na ostatnie działania Ukrainy, Pieskow odesłał dziennikarzy do ministerstwa obrony, które - "jeśli uzna to za stosowne" - przedstawi informacje o zdarzeniu.

Dodał, że rosyjskie wojska kontynuują "specjalną operację wojskową" (oficjalne, propagandowe określenie używane przez Moskwę na pełnoskalową inwazję na Ukrainę rozpoczętą 24 lutego 2022 roku - red.) i codziennie przeprowadzają zmasowane uderzenia na ukraińską infrastrukturę wojskową.

Według rzecznika Kremla przynosi to "bardzo bolesne konsekwencje" dla władz w Kijowie. Pieskow nawiązał również do niedawnej wypowiedzi Władimira Putina w chińskim Shenzhen, w której rosyjski przywódca zapowiedział kontynuowanie obecnych działań wojskowych - podała rosyjska agencja Interfax.



