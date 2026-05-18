W skrócie Rosjanie oskarżają Ukrainę o zmasowane ataki na teren Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, a według szefa Rosatomu sytuacja może wymknąć się spod kontroli.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej informuje, że elektrownia od ponad siedmiu tygodni korzysta z jednej linii zasilania awaryjnego, apelując o lokalne zawieszenie broni w celu napraw.

W ostatnim ataku Rosja użyła ponad 500 dronów i kilkadziesiąt pocisków balistycznych.

Prezes Rosatomu Aleksiej Lichaczow w poniedziałek ogłosił, że Ukraina rzekomo przeprowadziła "dziesiątki ataków" na Zaporoską Elektrownię Jądrową i Enerhodar. Oficjalnie rosyjskie służby informowały o uderzeniu w warsztat transportowy i w autobusy dla personelu.

"W ciągu ostatnich 24 godzin doszło do kilkudziesięciu uderzeń w okolicach elektrowni i w mieście. Enerhodar był bez prądu przez 11 godzin. Teraz został przywrócony, ale czasami występują przerwy" - twierdził szef rosyjskiego koncernu.

Ukraińskie media w odpowiedzi przypominają, że to Rosjanie przejęli ukraińską elektrownię na początku wojny w 2022 r. i przekształcili ją w obiekt wojskowy. Możliwość wycofania wojsk i podpisania porozumienia pokojowego zależy jedynie od Władimira Putina.

Lichaczow, realizując propagandową linię Kremla twierdzi wciąż, że "zagrożenie promieniowaniem rośnie z dnia na dzień". Przekazał też, że możliwe jest szybsze bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Dodał, że w elektrowni pod rosyjską kontrolą wciąż znajduje się "około 2600 ton paliwa jądrowego".

Elektrownia jądrowa na zasilaniu awaryjnym.

MAEA w ostatnim, czwartkowym komunikacie ostrzegała, że zaporoska elektrownia od ponad siedmiu tygodni korzysta z pojedynczej, zewnętrznej linii zasilania awaryjnego.

- Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej kontynuuje negocjacje z Ukrainą i Federacją Rosyjską w celu zabezpieczenia tymczasowego, lokalnego zawieszenia broni niezbędnego do przeprowadzenia niezbędnych napraw zewnętrznej infrastruktury energetycznej - przekazał dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

Agencja przypomina, że główna linia energetyczna została odłączona 24 marca. Od tego czasu elektrownia "odnotowała trzy całkowite przerwy w dostawie energii elektrycznej". Odłączona jest też jedna z linii zasilania awaryjnego.

Uderzenia na elektrownię jądrową? Jest apel do "obu stron"

Chociaż zespoły MAEA informowały o braku bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo jądrowe, to Grossi wyraził "głębokie zaniepokojenie działaniami wojskowymi w pobliżu elektrowni jądrowych".

- Każda akcja militarna w pobliżu obiektów jądrowych znacznie zwiększa ryzyko awarii jądrowej. Ponownie apeluję do wszystkich stron o zachowanie maksymalnej powściągliwości - apelował, cytowany w komunikacie.

W ostatnim nocnym ataku na Ukrainę Rosja użyła ponad 500 dronów i kilkadziesiąt pocisków balistycznych. Zginęła jedna osoba, a 40 zostało rannych.

Źródła: Reuters, Interia

