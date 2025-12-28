W skrócie Rosjanie twierdzą, że przejęli pełną kontrolę nad Hulajpolem, jednak ukraińskie siły temu zaprzeczają.

Walki o miasto trwają, a ukraińska armia odpiera ataki i przeprowadza kontrataki, zadając Rosjanom znaczne straty.

Rosyjskie komunikaty mogą być powiązane z nadchodzącym spotkaniem przywódców Ukrainy i USA.

"Sytuacja w Hulajpolu jest naprawdę trudna, część miejscowości znajduje się pod kontrolą rosyjskich wojsk. Rosjanie prowadzą aktywne działania szturmowe" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Siły Zbrojne Południowej Ukrainy w mediach społecznościowych.

Hulajpole to niewielkie miasto położone w obwodzie zaporoskim, w południowo-wschodniej Ukrainie.

Wojskowi poinformowali, że strona rosyjska ma przewagę liczebną, a także jest lepiej uzbrojony. Ukraińcy muszą mierzyć się z atakami dronów i artylerii, które mają na celu wyparcie ukraińskich żołnierzy z miasta.

Wojna w Ukrainie. Ukraińcy bronią się w Hulajpolu

"W ciągu ostatnich 24 godzin wróg szturmował nasze pozycje w mieście prawie dwadzieścia razy, a na ulicach wciąż toczą się zacięte walki. Znaczna część Hulajpolu jest jednak nadal utrzymywana przez Ukraińskie Siły Obronne" - przekazano.

Ukraińska armia podkreśliła, że wciąż utrzymuje pozycje, przeprowadza działania obronne i kontrataki, a także zadaje Rosjanom znaczne straty.

"Wróg stracił już dziś w Hulajpolu ponad trzysta osób oraz sześć tuzinów sztuk sprzętu i broni" - podkreślono.

Informacje przekazane przez Siły Zbrojne Południowej Ukrainy dementują doniesienia płynące z Rosji, która w sobotę ogłosiła przejęcie pełnej kontroli nad Hulajpolem.

Trwają walki w Hulajpolu. Rosja wcześniej ogłosiła przejęcie kontroli nad miastem

Raport dotyczący "zwycięstwa" Rosji w Hulajpolu miał zostać przekazanyWładimirowi Putinowi m.in. przez szefa rosyjskiego Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa podczas wizyty prezydenta w jednym z punktów dowodzenia rosyjskich wojsk.

Ukraińscy wojskowi zauważają, że rosyjskie doniesienia dotyczące zajęcia miasta przypominają "sytuację z Kupiańskiem, który siły rosyjskie już kilkakrotnie 'zdobywały'".

"Pośpiech w takich 'blitzkriegach' wynika ze zbliżającego się spotkania prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych" - stwierdzono.

