Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosja ogłosiła sukces, choć rzeczywistość ma być inna. Kijów dementuje

Dorota Hilger

Dorota Hilger

"Sytuacja w Hulajpolu jest obecnie bardzo trudna. Jednak Rosjanie nie mają w tej chwili pełnej kontroli nad tym miastem" - przekazano w komunikacie Sił Zbrojnych Południowej Ukrainy. Wcześniej Rosjanie ogłosili pełne zajęcie tego obszaru. Zdaniem ukraińskich wojskowych informacja o rosyjskim "zwycięstwie" to część gry przed spotkaniem Zełenskiego i Trumpa.

Mapa pokazująca sytuację frontową w południowo-wschodniej Ukrainie z oznaczonymi liniami frontu, strefami kontrolowanymi przez różne strony konfliktu oraz głównymi miastami jak Zaporoże, Dnipro, Mariupol i Melitopol.
Wojna na Ukrainie. Trwają walki o Hulajpole. Rosja wcześniej ogłosiła jego zdobycieDeepStateMap / Siły Obronne Południowej Ukrainy / Telegrammateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosjanie twierdzą, że przejęli pełną kontrolę nad Hulajpolem, jednak ukraińskie siły temu zaprzeczają.
  • Walki o miasto trwają, a ukraińska armia odpiera ataki i przeprowadza kontrataki, zadając Rosjanom znaczne straty.
  • Rosyjskie komunikaty mogą być powiązane z nadchodzącym spotkaniem przywódców Ukrainy i USA.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Sytuacja w Hulajpolu jest naprawdę trudna, część miejscowości znajduje się pod kontrolą rosyjskich wojsk. Rosjanie prowadzą aktywne działania szturmowe" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Siły Zbrojne Południowej Ukrainy w mediach społecznościowych.

Hulajpole to niewielkie miasto położone w obwodzie zaporoskim, w południowo-wschodniej Ukrainie.

Wojskowi poinformowali, że strona rosyjska ma przewagę liczebną, a także jest lepiej uzbrojony. Ukraińcy muszą mierzyć się z atakami dronów i artylerii, które mają na celu wyparcie ukraińskich żołnierzy z miasta.

Wojna w Ukrainie. Ukraińcy bronią się w Hulajpolu

"W ciągu ostatnich 24 godzin wróg szturmował nasze pozycje w mieście prawie dwadzieścia razy, a na ulicach wciąż toczą się zacięte walki. Znaczna część Hulajpolu jest jednak nadal utrzymywana przez Ukraińskie Siły Obronne" - przekazano.

Zobacz również:

Władimir Putin pochwalił się sukcesami. Ukraina ostrzegła przed manipulacją
Wojna w Ukrainie

Putin "triumfuje" i ucina temat pokoju. Kijów odpowiedział jednoznacznie

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    Ukraińska armia podkreśliła, że wciąż utrzymuje pozycje, przeprowadza działania obronne i kontrataki, a także zadaje Rosjanom znaczne straty.

    "Wróg stracił już dziś w Hulajpolu ponad trzysta osób oraz sześć tuzinów sztuk sprzętu i broni" - podkreślono.

    Informacje przekazane przez Siły Zbrojne Południowej Ukrainy dementują doniesienia płynące z Rosji, która w sobotę ogłosiła przejęcie pełnej kontroli nad Hulajpolem.

    Trwają walki w Hulajpolu. Rosja wcześniej ogłosiła przejęcie kontroli nad miastem

    Raport dotyczący "zwycięstwa" Rosji w Hulajpolu miał zostać przekazanyWładimirowi Putinowi m.in. przez szefa rosyjskiego Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa podczas wizyty prezydenta w jednym z punktów dowodzenia rosyjskich wojsk.

    Ukraińscy wojskowi zauważają, że rosyjskie doniesienia dotyczące zajęcia miasta przypominają "sytuację z Kupiańskiem, który siły rosyjskie już kilkakrotnie 'zdobywały'".

    "Pośpiech w takich 'blitzkriegach' wynika ze zbliżającego się spotkania prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych" - stwierdzono.

    Zobacz również:

    Rosjanie twierdzą, że zajęli Pokrowsk, Ukraina temu zaprzecza
    Wojna w Ukrainie

    "Presja wroga jest tłumiona". Ukraina zaprzecza ws. Pokrowska

    Alicja Krause
    Alicja Krause
    "Żenujące zarzuty". Spięcie po pytaniu Rymanowskiego o prezydentaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze