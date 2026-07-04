W skrócie Unian przekazał, że Ukraina nie odniosła się do rosyjskich twierdzeń o zdobyciu Konstantynówki przez wojska rosyjskie.

Według rosyjskich mediów i Kremla, prezydent Rosji ogłosił całkowite zajęcie Konstantynówki i obwodu ługańskiego oraz omawiał plany dalszej ofensywy.

Eksperci ISW ocenili, że dotychczasowe rosyjskie deklaracje dotyczące opanowania Konstantynówki były znacząco zawyżone, a rzeczywista obecność rosyjska obejmowała jedynie część miasta.

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Unian poinformował na podstawie doniesień rosyjskich mediów, że prezydent Rosji Władimir Putin w piątek wysłuchał raportu szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa o rzekomym całkowitym zajęciu przez wojska rosyjskie Konstantynówki w obwodzie donieckim na Ukrainie.

Putin miał podziękować najeźdźcom "za ich bohaterstwo i udaną pracę", przekazał Unian.

Kreml ogłosił również rzekome całkowite opanowanie obwodu ługańskiego i kontynuację ofensywy wojsk rosyjskich w obwodzie donieckim.

Rosja mówi o "strefie bezpieczeństwa"

Podczas spotkania Putina z Gierasimowem, jak relacjonuje Unian, omówiono utworzenie "strefy bezpieczeństwa" w obwodach charkowskim i sumskim oraz plany bardziej aktywnej ofensywy latem.

Putin miał też powiedzieć, że "im więcej Sił Zbrojnych Ukrainy będzie atakować rosyjską infrastrukturę, tym większa będzie strefa bezpieczeństwa, którą Rosja będzie musiała stworzyć".

Wojsko ukraińskie nie skomentowało raportu wojsk i władz rosyjskich, przekazały Unian i Reuters.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie zdobyli Konstantynówkę?

W ubiegłym tygodniu eksperci z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) stwierdzili, że Putin "wciąż wysuwa mocno przesadzone twierdzenia o rosyjskich postępach, co nie odpowiada realiom pola bitwy, aby zbudować narrację o wszechobecnym rosyjskim sukcesie militarnym".

Przytoczyli jego wypowiedzi dotyczące operacji prowadzonych w obwodzie donieckim. Według Putina rosyjska armia zajęła większość miejscowości Łyman, dotarła do Mikołajiwki i jest ok. 4 km od Kramatorska. Jak ustalił ISW, siły rosyjskie utrzymują swoją obecność na 4,3 proc. obszaru Łymanu, obecnie znajdując się ok. 12 km od Mikołajiwki i 14 km od Kramatorska.

W wywiadzie telewizyjnym przywódca Rosji stwierdził, że jego żołnierze przejęli 96 proc. terytorium Konstantynówki, co w opinii amerykańskich ekspertów było nieprawdziwą informacją. Rosjanie utrzymywali bowiem swoją obecność jedynie na 36,96 proc. miasta i nie udało im się przejąć nad nim kontroli ani ustanowić trwałych pozycji.

Konstantynówka jest jednym z miast tworzących tzw. pas twierdz w Donbasie. Obejmuje on także Drużkiwkę oraz Słowiańsk i Kramatorsk.





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