Rosja odrzuca propozycję wielkanocnego rozejmu. Pieskow komentuje

Patryk Idziak

Rzecznik Władimira Putina oświadczył, że Ukraina nie złożyła Rosji "jasnej" propozycji wielkanocnego zawieszenia broni. Co więcej, propagandysta Kremla zadrwił z prezydenta Ukrainy, twierdząc, że ten mówił "jak zwykle to samo". Dzień wcześniej Wołodymyr Zełenski zadeklarował gotowość do wstrzymania walk na czas Wielkanocy.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow na tle ukraińskiej flagi.
Dmitrij Pieskow odpowiada na słowa Wołodymyra Zełenskiego

W skrócie

  • Rzecznik Władimira Putina stwierdził, że Ukraina nie przekazała Rosji jasno sformułowanej propozycji wielkanocnego zawieszenia broni.
  • Dmitrij Pieskow ocenił, że prezydent Ukrainy "jak zawsze mówi o gotowości i chęci zgody na rozejm" i skomentował, że Zełenski może decydować później, ale cena pokoju będzie wyższa.
  • Wołodymyr Zełenski zadeklarował gotowość do wstrzymania walk na czas Wielkanocy oraz ogłoszenia rozejmu w atakach na infrastrukturę energetyczną.
- Z wypowiedzi Zełenskiego, które czytaliśmy, nie widzieliśmy jasno sformułowanej inicjatywy dotyczącej wielkanocnego rozejmu - tłumaczył rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow w rozmowie z dziennikarzami.

Dodał, że prezydent Ukrainy "jak zawsze mówi o gotowości i chęci zgody na rozejm, przynajmniej jakiś rozejm, nawet na Wielkanoc".

Pieskow upomina Zełenskiego. Narracja na korzyść Putina

Przedstawiciel Władimira Putina zaapelował do Wołodymyra Zełenskiego o wzięcie odpowiedzialności i podjęcie odpowiednich decyzji "w celu zawarcia pokoju, a nie rozejmu".

Rosja przyjmuje cios za ciosem. Ukraina przeprowadziła potężny nalot

Dawid Szczyrbowski

Zdaniem Pieskowa to Ukraina, a nie Rosja, potrzebuje zakończenia wojny. - Dynamika na frontach, która, nawiasem mówiąc, jest monitorowana nie tylko przez naszych specjalistów, ale także przez zagranicznych, wskazuje, że rosyjskie wojska - gdzieś szybciej, gdzieś wolniej, ale wzdłuż całej linii frontu - posuwają się naprzód - powiedział.

Na koniec kremlowski propagandysta skwitował, że Zełenski może decydować później, ale cena pokoju będzie wyższa.

Zełenski zgadzał się na wielkanocne zawieszenie broni

W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział dziennikarzom, że Kijów jest gotowy zawiesić broń na Wielkanoc, a także ogłosić rozejm w atakach na infrastrukturę energetyczną.

- Moim zdaniem (...) normalni ludzie, którzy szanują życie, mówią o zawieszeniu broni i zakończeniu wojny na zawsze, a nie na kilka dni. Ale oczywiście jesteśmy gotowi na wszelkie kompromisy, z wyjątkiem tych dotyczących naszej godności i suwerenności - sprecyzował.

Natomiast w wywiadzie dla portalu Axios ukraiński lider ocenił, że nikt "tak naprawdę nie rozumie" zagrożenia dla Ukrainy, a osłabienie amerykańskich sankcji wobec Rosji pozwala Kremlowi odbudowywać gospodarkę i kontynuować wojnę.

Źródła: Ukrinform, Interfax Russia, AFP

"Dlaczego my mamy za to płacić?". Zełenski krytykuje Trumpa

