W skrócie Rzecznik Władimira Putina stwierdził, że Ukraina nie przekazała Rosji jasno sformułowanej propozycji wielkanocnego zawieszenia broni.

Dmitrij Pieskow ocenił, że prezydent Ukrainy "jak zawsze mówi o gotowości i chęci zgody na rozejm" i skomentował, że Zełenski może decydować później, ale cena pokoju będzie wyższa.

Wołodymyr Zełenski zadeklarował gotowość do wstrzymania walk na czas Wielkanocy oraz ogłoszenia rozejmu w atakach na infrastrukturę energetyczną.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Z wypowiedzi Zełenskiego, które czytaliśmy, nie widzieliśmy jasno sformułowanej inicjatywy dotyczącej wielkanocnego rozejmu - tłumaczył rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow w rozmowie z dziennikarzami.

Dodał, że prezydent Ukrainy "jak zawsze mówi o gotowości i chęci zgody na rozejm, przynajmniej jakiś rozejm, nawet na Wielkanoc".

Pieskow upomina Zełenskiego. Narracja na korzyść Putina

Przedstawiciel Władimira Putina zaapelował do Wołodymyra Zełenskiego o wzięcie odpowiedzialności i podjęcie odpowiednich decyzji "w celu zawarcia pokoju, a nie rozejmu".

Zdaniem Pieskowa to Ukraina, a nie Rosja, potrzebuje zakończenia wojny. - Dynamika na frontach, która, nawiasem mówiąc, jest monitorowana nie tylko przez naszych specjalistów, ale także przez zagranicznych, wskazuje, że rosyjskie wojska - gdzieś szybciej, gdzieś wolniej, ale wzdłuż całej linii frontu - posuwają się naprzód - powiedział.

Na koniec kremlowski propagandysta skwitował, że Zełenski może decydować później, ale cena pokoju będzie wyższa.

Zełenski zgadzał się na wielkanocne zawieszenie broni

W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział dziennikarzom, że Kijów jest gotowy zawiesić broń na Wielkanoc, a także ogłosić rozejm w atakach na infrastrukturę energetyczną.

- Moim zdaniem (...) normalni ludzie, którzy szanują życie, mówią o zawieszeniu broni i zakończeniu wojny na zawsze, a nie na kilka dni. Ale oczywiście jesteśmy gotowi na wszelkie kompromisy, z wyjątkiem tych dotyczących naszej godności i suwerenności - sprecyzował.

Natomiast w wywiadzie dla portalu Axios ukraiński lider ocenił, że nikt "tak naprawdę nie rozumie" zagrożenia dla Ukrainy, a osłabienie amerykańskich sankcji wobec Rosji pozwala Kremlowi odbudowywać gospodarkę i kontynuować wojnę.

Źródła: Ukrinform, Interfax Russia, AFP

