- Żadne sankcje nie mogą zmusić Rosji do zmiany naszego konsekwentnego stanowiska, o czym wielokrotnie mówił nasz prezydent - powiedział Pieskow, komentując oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie nowych sankcji na Rosję.

Rzecznik Kremla oznajmił także, że Rosja chciałaby osiągać cele związane z bezpieczeństwem środkami polityczno-dyplomatycznymi, ale dopóki nie jest to możliwe, "specjalna operacja wojskowa" (jak rosyjskie władze nazywają inwazję na Ukrainę) ma być kontynuowana. - Mamy zamiar nadal podążać szlakiem wysiłków pokojowych, prowadzonych przez Stany Zjednoczone i osobiście przez prezydenta Trumpa - podkreślił Pieskow.

Wojna w Ukrainie. USA i UE gotowe na kolejne sankcje

Amerykański prezydent poinformował w niedzielę, że jest gotowy do wprowadzenia drugiej fazy sankcji wobec Rosji i krajów, które kupują od niej ropę naftową. - Jesteśmy gotowi zwiększyć presję na Rosję, ale potrzebujemy wsparcia naszych europejskich partnerów - stwierdził z kolei sekretarz skarbu Scott Bessent.

W poniedziałek Komisja Europejska przekazała, że do Waszyngtonu przyjechał David O'Sullivan - unijny wysłannik ds. sankcji. Ma on spotkać się z przedstawicielami amerykańskiej administracji, by rozmawiać o kolejnych krokach wobec Moskwy. Z kolei szef Rady Europejskiej Antonio Costa potwierdził, że UE pracuje nad 19. pakietem sankcji.

Zachód ogłosił dotychczas tysiące różnych sankcji wobec Rosji, zarówno w związku z aneksją Krymu w 2014 r., jak i po pełnowymiarowej agresji na Ukrainę w 2022 r. Mimo tego, rosyjska gospodarka zanotowała wzrost na poziomie 4,1 proc. w 2023 r. i 4,3 proc. w 2024 r.

"Nie było pary, która bardziej zaszkodziła". Bielan uderza w Sikorskiego i jego żonę Polsat News Polsat News