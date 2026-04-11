W skrócie Wojna w Ukrainie przeszła w stan rozejmu wielkanocnego, który potrwa do końca niedzieli.

Siergiej Ławrow stwierdził, że gwarancje bezpieczeństwa powinny przysługiwać również Rosji, nie tylko Ukrainie.

Wołodymyr Zełenski poinformował o trwających pracach nad zachodnimi gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Wojna w Ukrainie przeszła w stan rozejmu wielkanocnego, który potrwa do końca niedzieli. Mimo to temat konfliktu nie ustaje. Ukraińskie media zacytowały ostatnie wystąpienie Siergieja Ławrowa.

Szef MSZ Rosji wskazał, że błędem jest podejmowanie tematu "gwarancji bezpieczeństwa" jedynie dla strony przeciwnej. Zdaniem ministra stosowne gwarancje powinna uzyskać również Moskwa.

Wojna w Ukrainie. Ławrow mówi o "gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji"

- Teraz, gdy na horyzoncie pojawiła się perspektywa politycznego i dyplomatycznego rozwiązania, Unia Europejska, zabiegając o miejsce przy stole negocjacyjnym, mówiła o potrzebie zapewnienia Ukrainie solidnych gwarancji bezpieczeństwa jako kluczowego elementu pokojowego rozwiązania - mówił Ławrow.

Następnie dodał: - Nikt w Unii Europejskiej nie wspomniał ani słowem o rosyjskich gwarancjach bezpieczeństwa, bez których konfliktu nie da się przezwyciężyć.

Siergiej Ławrow nie sprecyzował, na czym miałyby polegać rzekome gwarancje dla państwa agresora w tej wojnie.

Zobacz również: Dominik Héjj

Szef MSZ Rosji w wystąpieniu miał wskazać na "pozycję rosyjskiej mniejszości narodowej". Przypomnijmy, u początku pełnoskalowej agresji Moskwy w lutym 2022 roku stała chęć pomocy rzekomo ciemiężonej rosyjskojęzycznej ludności we wschodniej Ukrainie.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Kijów współpracuje z Waszyngtonem

Przed kilkoma dniami Wołodymyr Zełenski poinformował, że trwają prace nad propozycją zachodnich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

- Pracujemy bardzo merytorycznie nad dokumentami ze stroną amerykańską. Zgodnie z ustaleniami Ukraina przygotowuje swoje propozycje, wzmocnienie dokumentu dotyczącego gwarancji bezpieczeństwa - wyjaśnił.

- Gwarancje bezpieczeństwa są kluczem do rzeczywistego zakończenia wojny, do trwałego pokoju i ogólnie do sytuacji politycznej i prawnej, która umożliwi zakończenie wojny - podkreślił ukraiński przywódca.

Wybuch wojny na Bliskim Wschodzie spowodował, że uwaga Waszyngtonu przeniosła się w rejon Zatoki Perskiej. Rozmowy pokojowe, które w sobotę rozpoczęły się w Islamabadzie, dają nadzieję na zakończenie sporu między USA i Iranem. To pozwoli na nowo zaangażować się Amerykanom w działania pokojowe między Ukrainą i Rosją.

Źródło: Ukrainska Prawda

Jaki w "Gościu Wydarzeń" o decyzji prezydenta: Nie powinien przyjąć ślubowania Polsat News