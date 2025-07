Rosja o nowych najemnikach w ukraińskiej armii. "Całe formacje"

Siły Zbrojne Ukrainy przerzuciły dużą liczbę kolumbijskich najemników do obwodu sumskiego - poinformowały w piątek rosyjskie media, powołując się na rosyjskie służby bezpieczeństwa. "Ich ciała są już znajdowane na stanowiskach w plantacjach leśnych" - podaje propagandowa agencja RIA Nowosti. Do lutego 2025 roku w Ukrainie zginąć miało ich co najmniej 64, a 122 uznano za zaginionych.