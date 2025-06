Według ukraińskich danych wywiadowczych Rosja do jesieni 2025 r. planuje zająć całość obwodu donieckiego i ługańskiego . Następnie celem okupantów byłoby utworzenie strefy buforowej wzdłuż północnej granicy z Rosją do końca roku.

Oznacza to, że jeśli Rosja zrealizowałaby swoje plany, to zajęłaby nie tylko obwody nielegalnie anektowane jesienią 2022 r. (doniecki, ługański, zaporoski i chersoński). Zagrożone byłyby również obwód czernichowski, sumski, połtawski, a także część obwodów czerkaskiego, dniepropietrowskiego i kijowskiego.

Politico powołując się na zachodnich ekspertów podkreśla, że nic nie wskazuje na to, by Władimir Putin zrezygnował z dwóch głównych celów swojej "operacji specjalnej" - uzależnienia Ukrainy od Moskwy oraz stworzenia warunków do renegocjacji postzimnowojennej architektury bezpieczeństwa w Europie.

Przypomnijmy, że Rosja do tej pory nie odpowiedziała na propozycję Wołodymyra Zełenskiego dotyczącego zawieszenia broni do czasu spotkania prezydenta Ukrainy z Władimirem Putiem. Według Putina, który od ponad trzech lat ostrzeliwuje osiedla i zabija cywilów w ukraińskich miastach, propozycji Kijowa nie można traktować poważnie. Prezydent Rosji wskazując na ostatnie ataki m.in. na lotniska, most Krymski i mosty kolejowe stwierdził, że to Ukraina rzekomo dąży do kontynuowania konfliktu.