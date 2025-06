Prezydent Rosji wziął w piątek udział w międzynarodowym forum ekonomicznym w Petersburgu, gdzie stwierdził, że Ukraina to rosyjskie terytoria. - Ukraińcy i Rosjanie byli jednym narodem, więc w tym sensie cała Ukraina jest nasza - stwierdził Putin.

- Mamy takie powiedzenie: Gdzie staje stopa rosyjskiego żołnierza, to jest nasze - dodał. Rosyjski prezydent stwierdził też, że nigdy nie podważał prawa Ukrainy do bycia suwerennym państwem, jednak gdy w 1991 r. osiągnęła ona niepodległość, była "państwem neutralnym".

Prezydent Rosji zaznaczył również, że Rosjanie mogą niedługo zdobyć miasto Sumy leżące w północno-wschodniej Ukrainie. - Nie mamy celu zdobycia Sum, ale co do zasady nie wykluczam, że do tego dojdzie. Ukraina stanowi dla nas nieustanne zagrożenie, ciągle ostrzeliwuje tereny przygraniczne - powiedział.