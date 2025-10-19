W skrócie Miasto Łozowa w obwodzie charkowskim zostało zaatakowane bombą nowej modyfikacji UMPB-5, która pokonała rekordowy dystans ok. 130 km.

Rosyjski samolot z okupowanego terytorium Ukrainy przeprowadził atak, w wyniku którego sześć osób zostało rannych.

Ostatniej nocy ukraińskie drony uderzyły w rosyjskie obiekty infrastruktury krytycznej, powodując eksplozje i pożary w Orenburgu oraz obwodzie samarskim.

Do wrogiego ostrzału doszło w sobotę wieczorem. "Według danych, jakie przedstawili funkcjonariuszy policji, miasto Łozowa zostało zaatakowane bombą nowej modyfikacji UMPB-5, która pokonała dystans około 130 km" - napisano w oświadczeniu prokuratury obwodowej, które zostało opublikowane na portalu Telegram.

Ataku miał dokonać rosyjski samolot przebywający nad okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy. W wyniku ataku sześć osób zostało rannych.

Jak dotąd wykorzystywane przez rosyjskie lotnictwo bomby kierowane (ros. KAB - kierowana bomba lotnicza) osiągały cele w maksymalnej odległości ok. 60-70 km od miejsca zrzutu, stanowiąc tym samym zagrożenie dla rejonów położonych blisko linii frontu.

Miasto Łozowa, położone w południowej części obwodu charkowskiego, jest ważnym węzłem kolejowym.

Rosja. Nocny atak ukraińskich dronów, eksplozje w dwóch regionach

Ukraina ostatniej nocy przeprowadziła kolejny atak na rosyjskie obiekty infrastruktury krytycznej. Drony z sukcesem zaatakowały zakład przetwórstwa gazu w Orenburgu i rafinerię w obwodzie samarskim.

Do sytuacji w Orenburgu odniósł się za pośrednictwem Telegrama gubernator obwodu Jewgenij Sołncew. "Drony Sił Zbrojnych Ukrainy podjęły próbę ataku na kolejny obiekt przemysłowy w regionie. Częściowo ucierpiała infrastruktura gazowni" - przekazał.

W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o nocnych eksplozjach i zdjęcia oraz nagrania z dwóch obiektów, objętych pożarami.

