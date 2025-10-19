Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosja nie składa broni. Przeciwko Ukrainie użyli zmodyfikowanej bomby

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Ukraińcy potwierdzili, że w mieście Łozowa w obwodzie charkowskim spadła zmodyfikowana rosyjska bomba UMPB-5. Broń ta może pokonać dłuższy dystans, atakując cele w głębi kraju. Pocisk pokonał 130 km i został wystrzelony z okupowanych przez Rosję ukraińskich terenów. Sześć osób jest rannych.

Rosja zaatakowała nowym rodzajem broni. Ukraińcy potwierdzają. Zdj. ilustracyjne
Rosja zaatakowała nowym rodzajem broni. Ukraińcy potwierdzają. Zdj. ilustracyjneHandoutAFP

W skrócie

  • Miasto Łozowa w obwodzie charkowskim zostało zaatakowane bombą nowej modyfikacji UMPB-5, która pokonała rekordowy dystans ok. 130 km.
  • Rosyjski samolot z okupowanego terytorium Ukrainy przeprowadził atak, w wyniku którego sześć osób zostało rannych.
  • Ostatniej nocy ukraińskie drony uderzyły w rosyjskie obiekty infrastruktury krytycznej, powodując eksplozje i pożary w Orenburgu oraz obwodzie samarskim.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do wrogiego ostrzału doszło w sobotę wieczorem. "Według danych, jakie przedstawili funkcjonariuszy policji, miasto Łozowa zostało zaatakowane bombą nowej modyfikacji UMPB-5, która pokonała dystans około 130 km" - napisano w oświadczeniu prokuratury obwodowej, które zostało opublikowane na portalu Telegram.

Ataku miał dokonać rosyjski samolot przebywający nad okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy. W wyniku ataku sześć osób zostało rannych.

Jak dotąd wykorzystywane przez rosyjskie lotnictwo bomby kierowane (ros. KAB - kierowana bomba lotnicza) osiągały cele w maksymalnej odległości ok. 60-70 km od miejsca zrzutu, stanowiąc tym samym zagrożenie dla rejonów położonych blisko linii frontu.

Miasto Łozowa, położone w południowej części obwodu charkowskiego, jest ważnym węzłem kolejowym.

Zobacz również:

Kraje bałtyckie poważnie traktują zagrożenie ze strony Rosji. Łotwa wprowadza szereg zabezpieczeń
Świat

"Mamy szalonego sąsiada". Kraje bałtyckie nie lekceważą zagrożenia

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    Rosja. Nocny atak ukraińskich dronów, eksplozje w dwóch regionach

    Ukraina ostatniej nocy przeprowadziła kolejny atak na rosyjskie obiekty infrastruktury krytycznej. Drony z sukcesem zaatakowały zakład przetwórstwa gazu w Orenburgu i rafinerię w obwodzie samarskim.

    Do sytuacji w Orenburgu odniósł się za pośrednictwem Telegrama gubernator obwodu Jewgenij Sołncew. "Drony Sił Zbrojnych Ukrainy podjęły próbę ataku na kolejny obiekt przemysłowy w regionie. Częściowo ucierpiała infrastruktura gazowni" - przekazał.

    W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o nocnych eksplozjach i zdjęcia oraz nagrania z dwóch obiektów, objętych pożarami.

    Zobacz również:

    Ukraina i Rosja w impasie. Linie frontu bez zmian
    Wojna w Ukrainie

    Ukraińcom i Rosjanom kończy się czas. Na froncie nadchodzi zmiana

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
    ''Prezydenci i premierzy''. Lot Putina na spotkanie z Trumpem nad Polską? Komorowski: Putin jest zbrodniarzem i należy go zatrzymaćPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze