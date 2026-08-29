Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosja nie odpuszcza. Ukraiński zakład stanął w ogniu, "są zabici"

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Co najmniej sześć osób zostało rannych w piątkowym ataku Rosjan na przedsiębiorstwo we wsi Mila w rejonie buczańskim na zachód od Kijowa. Na miejscu wybuchł pożar, słychać było eksplozje. Ukraińskie media donoszą również o ofiarach śmiertelnych, lecz ich ostateczna liczba nie została ustalona. Prokuratura ma przyjrzeć się także kwestii legalności przechowywania materiałów wybuchowych na terenie zakładu.

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Wybuch po ataku na zakład we wsi Mila. Kula ognia i gęsty dym nad drzewami w nocy.
Potężny wybuch po ataku na przedsiębiorstwo we wsi MilaX/NOELreportsmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Sześć osób zostało rannych w wyniku ataku na firmę we wsi Mila w rejonie buczańskim; pojawiły się także doniesienia o ofiarach śmiertelnych.
  • Na terenie przedsiębiorstwa wybuchł pożar i doszło do eksplozji, podjęto śledztwo dotyczące legalności przechowywania materiałów wybuchowych.
  • W Kijowie ogłoszono rekordową liczbę alarmów lotniczych, które w jednym dniu trwały łącznie ponad 14 godzin.
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"Niestety, w wyniku ataku wroga są zabici. W tej chwili nie mamy ostatecznych informacji o liczbie ofiar" - napisał szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko na platformie Telegram.

Jak poinformowała Ukraińska Prawda, w pomieszczeniach magazynowych na terenie przedsiębiorstwa wybuchł pożar, słychać było detonacje. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci, ratownicy i służby techniczne. Rozważana jest możliwość ewakuowania mieszkańców okolicznych osiedli. Wstrzymany został ruch na odcinku ważnej trasy samochodowej M-O6 Kijów-Czop.

Według gazety prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie ewentualnego zaniedbania obowiązków służbowych. Chodzi o legalność przechowywania materiałów wybuchowych na terenie zakładu, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, a także działania administracji przedsiębiorstwa, które stało się celem rosyjskiego ataku.

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Ukraina. Atak Rosji na przedsiębiorstwo. "Popełnianie tych samych błędów jest przestępstwem"

Media przypominają, że 6 lipca w miejscowości Wysznewe w obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na przedsiębiorstwo przemysłu obronnego usytuowane w pobliżu obiektów cywilnych doszło do wtórnej detonacji zgromadzonej tam amunicji. Wybuchy i pożary trwały nieprzerwanie przez kilka godzin. Zginęło kilkanaście osób.

"Niestety, już teraz można stwierdzić, że straszna tragedia w Wysznewe nie była lekcją. W piątym roku inwazji na pełną skalę popełnianie tych samych błędów jest przestępstwem. I wszyscy winni, bez wyjątków, muszą ponieść surową karę, aby takie sytuacje się nie powtórzyły" - napisał w Telegramie premier Ukrainy Serhij Korecki, którego cytuje Ukraińska Prawda.

Wojna w Ukrainie. Rekordowa liczba alarmów w Kijowie

Jak podały ukraińskie media, w piątek w Kijowie ogłoszono 12 alarmów lotniczych trwających łącznie 10 godzin i 40 minut. 

Dzień wcześniej, w czwartek, syreny rozbrzmiały w stolicy Ukrainy 13 razy, co stanowiło ponury rekord - najwyższą liczbę alarmów w Kijowie jednej doby od początku inwazji Rosji w 2022 roku.

Jak podsumowało ukraińskie MSZ - łącznie syreny wyły w czwartek nad głowami mieszkańców Kijowa przez 872 minuty - 14 godzin i 32 minuty.

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