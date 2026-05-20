W skrócie Wojska rosyjskie przeprowadziły ataki na kilka regionów Ukrainy, powodując ofiary śmiertelne i zniszczenia budynków, w tym wieżowca w Konotopie, gdzie prowadzona jest akcja ratunkowa z udziałem osób uwięzionych pod gruzami.

W wyniku ostrzałów ucierpiały także miasta Dniepr, Charków i Odessa, a wśród rannych znaleźli się cywile, w tym dzieci i nastolatka oraz odnotowano uszkodzenie infrastruktury cywilnej, takiej jak magazyny z żywnością, szpital i muzeum.

Ukraińskie siły zbrojne odpowiedziały na rosyjskie ataki, używając dronów, które zostały strącone w obwodzie leningradzkim i niżnonowogrodzkim.

Rosja w nocy z wtorku na środę przeprowadziła szereg ataków na kilka regionów Ukrainy. Celem ostrzału stał się m.in. Dniepr. Szef tamtejszej obwodowej administracji państwowej Ołeksandr Ganzha przekazał, że w mieście wybuchł pożar.

- Dwie osoby zostały ranne w ataku wroga na Dniepr. Obie trafiły do szpitala. 40-letni mężczyzna jest w stanie ciężkim. 25-letnia poszkodowana jest w stanie średnim - poinformował Ganzha. W wyniku ostrzału uszkodzone zostały także magazyny z żywnością.

Po czasie Ganzha doprecyzował, że w wyniku ataku zginęły dwie osoby, a sześć zostało rannych. Lekarze oceniają stan trojga poszkodowanych jako poważny.

Wojna w Ukrainie. Nocne ataki Rosji, ranni cywile

Ataki dotknęły też Charków, gdzie zaatakowano za pomocą drona. Gubernator obwodu Oleg Sinegubow przekazał, że ranna została nastolatka.

- W rejonie nowobawarskim odnotowano atak wrogiego bezzałogowego samolotu. Ranna została 16-letnia dziewczyna - poinformował. Dziewczyna doznała też ostrej reakcji stresowej. Obecnie lekarze udzielają jej pomocy.

Mer Charkowa Ihor Terechow przekazał, że regionie odnotowano atak irańskiego drona typu Shahed. Okoliczności i konsekwencje tego zdarzenia są obecnie ustalane.

W nocy Moskwa zaatakowała też Odessę. Szef tamtejszej administracji obwodowej Serhij Łysak przekazał, że atak doprowadził do uszkodzenia domów i samochodów. - Jeden parterowy budynek został całkowicie zniszczony - doprecyzował. Trwa ustalanie informacji na temat ewentualnych ofiar.

Rosja uderzyła w miasto Konotop. Trafiony został wieżowiec

Celem ataku Rosjan stał się ponadto Konotop w obwodzie sumskim. Z relacji burmistrza miasta Artema Semenichina wynika, że trafiony został wieżowiec. Na miejscu rozpoczęto natychmiastową akcję ratunkową. Pod gruzami uwięzieni mogą być ludzie.

Burmistrz dodał też, że uszkodzony został lokalny szpital, gdzie doszło do wybicia szyb w oknach oraz zniszczenia drzwi. Pod ostrzałem znalazło się też lokalne muzeum.

Zdaniem Siemienichina nocne uderzenie poskutkowało "wieloma ofiarami" w mieście. Do tej pory nie podano jednak konkretnej liczby.

Ukraina odpowiedziała na ataki. W Rosji pojawiły się drony

W środowy poranek odnotowano atak w Wilnianśku w obwodzie zaporoskim. Rosyjski nalot trafił na prywatny dom. Na miejscu wybuchł pożar. Fala uderzeniowa i odłamki uszkodziły samochód i sąsiednie domy.

Cztery osoby zostały ranne - mężczyzna, kobieta i dwoje dzieci. Lokalne władze poinformowały, że wszyscy otrzymują niezbędną pomoc.

Na rosyjskie ataki odpowiedziało ukraińskie wojsko, które rozpoczęło kontruderzenie. Bezzałogowce zostały strącone w obwodzie leningradzkim i niżnonowogrodzkim.

Źródło: UNIAN, Reuters





