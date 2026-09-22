W skrócie W wyniku nocnych bombardowań obiektów przemysłowych w południowo-wschodniej i środkowej Ukrainie zginęły trzy osoby, a tysiące mieszkańców północnej części kraju doświadczyło przerw w dostawach prądu.

Rosja przeprowadziła ataki rakietowe, dronowe i artyleryjskie na zakłady przemysłowe w Dnieprze, Krzywym Rogu i Pawłogradzie, co spowodowało poważne uszkodzenia magazynów.

Ostrzał rosyjski objął także regiony Czernihowa i Połtawy, w tym masowe ataki na przedsiębiorstwa przemysłowe, infrastrukturę krytyczną i zakład energetyczny.

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"W Dnieprze zginęły dotąd trzy osoby w wyniku nocnego ataku Rosjan. Ratownicy poszukują kolejnego pracownika przedsiębiorstwa, które zaatakował wróg" - przekazał szef administracji wojskowej obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Hanża za pośrednictwem Telegrama.

Jak dodał, rosyjskie siły przeprowadziły jednoczesne ataki na zakłady przemysłowe w trzech miastach obwodu: w Dnieprze, Krzywym Rogu i Pawłohradzie. Jak zaznaczył, w wyniku ataku sześć osób odniosło obrażenia.

Nocne uderzenie Rosji w Ukrainę. Zginęły co najmniej trzy osoby

Przedstawiciel władz w Krzywym Rogu Ołeksandr Wiłkuł przekazał, iż zakład przemysłowy w mieście został zaatakowany w nocy rakietami balistycznymi i manewrującymi różnych typów. Nie odnotowano ofiar.

Również w nocy z poniedziałku na wtorek dwukrotnie ostrzelane zostało miasto Zaporoże. Uszkodzone zostały budynki i domy prywatne, a w jednym z nich wybuchł pożar - przekazał p.o. szefa zaporoskiej administracji obwodowej Mychajło Semikin.

Rosyjski atak na obiekty energetyczne w regionie czernihowskim spowodował, że prawie 100 tysięcy odbiorców w północnym regionie Czernihowa pozostało bez prądu - poinformowała regionalna spółka zajmująca się dystrybucją energii elektrycznej.

Według Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) w wyniku rosyjskich ataków na Kijów ranne zostały cztery osoby, z których trzy trafiły do szpitala, a kolejne 15 osób uratowali ratownicy. Ponadto w obwodzie kijowskim spłonął budynek magazynowy i uszkodzone zostały cztery domy.

Rosyjskie uderzenie na Ukrainę. Kreml użył pocisków przeciwokrętowych

Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że w nocy z poniedziałku na wtorek Rosja zaatakowała kraj pociskami przeciwokrętowymi Oniks, pociskami balistycznymi Iskander-M, S-400 i KN-23, czterema pociskami manewrującymi typu Kalibr, ośmioma pociskami-dronami Banderol oraz 212 dronami bojowymi.

Obrona przeciwlotnicza podała, że zestrzeliła 186 celów, jeden pocisk manewrujący Kalibr, osiem pocisków Banderol oraz 177 dronów różnych typów. Odnotowano trafienia rakiet i dronów w 22 lokalizacjach, a także upadek zestrzelonych obiektów w czterech lokalizacjach.



