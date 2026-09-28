W skrócie W ataku dronów na targowisko na obrzeżach Kijowa zginęły dwie osoby, a około 10 zostało rannych.

Trzy osoby straciły życie w wyniku ataków w różnych regionach, w tym w mieście Sumy i Charkowie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski określił ataki na cele cywilne jako terroryzm i stwierdził, że od soboty Rosja użyła 277 dronów bojowych.

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Ukraińskie władze podały, że atak dronów uderzył w targowisko na zachodnich przedmieściach Kijowa, zabijając dwie osoby i raniąc około 10.

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że kolejny dron uderzył w wieżowiec mieszkalny, wywołując pożar na wschodnich przedmieściach i raniąc jedną osobę, a także w wieżowiec w centralnej dzielnicy. Według jego relacji drony uderzyły również w obszary w pobliżu przedszkola i placu zabaw w dwóch dzielnicach, a zniszczenia odnotowano również w innych częściach miasta.

Jak podaje agencja Reutera, powołując się na komunikaty władz Kijowa, w samej stolicy dziewięć osób zostało rannych, w tym dziecko. Sześć z nich trafiło do szpitala.

Siły rosyjskie od dawna przeprowadzają intensywne ataki na Kijów i inne ukraińskie miasta, głównie w nocy. W ostatnich tygodniach ataki te odbywały się niemal nieprzerwanie przez cały dzień.

Wojna w Ukrainie. Seria nocnych ataków, wśród rannych dzieci

Celem najnowszych ataków padło także północne miasto Sumy, gdzie trzy bomby szybowcowe uderzyły w pobliżu ośrodka pomocy rodzinom, zabijając dwie osoby - napisał na Telegramie gubernator regionu Oleh Hryhorow.

Rosja kontynuowała serię ataków w kilku rejonach kraju. 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych w rezultacie eksplozji rosyjskiej bomby lotniczej, która trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie - poinformował w poniedziałek rano na Telegramie burmistrz tego miasta Ihor Terechow. Agencja Reutera przekazała, że w tym samym mieście dron uderzył w samochód, zabijając kierowcę.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił najnowsze ataki, stwierdzając, że celowanie w obiekty cywilne sprawia, iż działania te bez wątpienia stanowią "terroryzm".

"Rosja nie ma w tym żadnego celu militarnego" - napisał Zełenski w poście opublikowanym na X. "Jest to wyłącznie próba złamania ludzi i wyrządzenia jak największej szkody naszemu społeczeństwu" - podkreślił. Dodał, że wśród celów w Kijowie znalazł się budynek służący jako rezydencja ambasadora Arabii Saudyjskiej.

Według Zełenskiego od soboty Rosja wystrzeliła 277 dronów bojowych różnych typów, z czego 155 to modele z napędem odrzutowym, po które Moskwa coraz częściej sięga.

Źródło: Reuters



