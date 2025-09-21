Ukraina Rosja
Rosja nasiliła ataki, ma w tym cel. "Zamieniają drogę w koszmar"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Rosjanie przeprowadzają systematyczne ataki na ukraińskie szlaki logistyczne, co sprawia trudności w dostawach m.in. amunicji czy nawet wody. - Wróg wybiera odcinek drogi i zamienia go w koszmar - ocenił jeden z ukraińskich żołnierzy. Ponadto okupanci modyfikują sposoby uderzeń. W ostatnim czasie na front zaczęli wysyłać tzw. drony "matka".

Rosjanie atakują ukraińskie szlaki logistyczne. Pogłębiają się braki w zaopatrzeniu nie tylko amunicji
Rosjanie atakują ukraińskie szlaki logistyczne. Pogłębiają się braki w zaopatrzeniu nie tylko amunicjiDiego Herrera Carcedo / ANADOLU AFP

W skrócie

  • Rosyjskie wojska systematycznie atakują ukraińską logistykę, uderzając w drogi, magazyny i szlaki dostaw.
  • Rosjanie wykorzystują nowoczesne drony "matka", które zwiększają zasięg i precyzję ataków.
  • W wyniku tych działań Ukraińcy doświadczają poważnych braków zaopatrzenia oraz trudności z ewakuacją rannych.
Rosjanie nieustannie próbują modyfikować metody atakowania ukraińskich pozycji, aby zadać jak największe straty. Drogi położone około 32 km od najbliższych skupisk okupantów na froncie - chociaż dotychczas uważane za bezpieczne - stały się jednym z głównych celów uderzeń.

- Wróg wybiera odcinek drogi i zamienia go w koszmar. Każdy przejeżdżający samochód znajduje się pod ostrzałem - powiedział jeden z ukraińskich żołnierzy, na którego powołuje się "The Wall Street Journal".

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zakłócają dostawy. Modyfikują metody ataków

Ukraińcy próbują zaradzić nowej sytuacji m.in. poprzez rozwieszanie ochronnych sieci nad trasami, czy przemieszczanie się nocą małymi pojazdami, a nie ciężarówkami. Rosjanie są jednak nieugięci.

    W publikacji przekazano, że działania okupantów mające na celu zakłócenie logistyki, sprawia, że w ukraińskich szeregach występują coraz większe braki niemal wszystkiego - od uzbrojenia i siły roboczej na froncie po wodę pitną.

    Podpułkownik Dmytro Zaporożec z 11. Korpusu Armii Sił Zbrojnych Ukrainy zaznaczył, że jeszcze rok temu takie ataki zdarzały się sporadycznie. - Teraz mamy do czynienia z systematycznymi falami ataków na szlaki logistyczne, magazyny, drogi dojazdowe do miast i drogi ewakuacyjne - mówił.

    Rosyjskie drony "matka" na froncie. Tak atakują ukraińskie pozycje

    Uderzenia w odległe cele udają się Rosjanom dzięki zwiększaniu zasięgu dronów. Obecnie bezzałogowce mogą pokonać nawet 19 km za linią frontu.

    Jak czytamy, w ostatnim czasie żołnierze Federacji Rosyjskiej zaczęli wykorzystywać do ataków tzw. drony "matka". Maszyny te przelatują daleko poza kontrolowany obszar, a następnie wypuszczają mniejsze drony z ładunkami wybuchowymi. Te z kolei dokonują uderzenia w cele.

      Co więcej bezzałogowe statki powietrzne "matka" służą okupantom także jako przekaźniki, które "zapewniają dronom łączność z ich operatorami". Mimo że ukraińska artyleria jest w stanie dosięgnąć wspomniane maszyny, w przypadku ruchomych celów, takich jak pojazdy wojskowe, drony są bardziej precyzyjne.

      Nowe sposoby atakowania ukraińskich pozycji przyczyniają się do sporych opóźnień w dostawach amunicji, a dodatkowo utrudniają ewakuację rannych żołnierzy z linii frontu. Drony, którym uda się przedostać przez siatkę ochronną nad drogami, eksplodując niszczą nawierzchnię, co stwarza kolejne wyzwanie dla zespołów medycznych.

      - Przeskakujesz dziury w jezdni, próbując udzielić pierwszej pomocy, podczas gdy samochód trzęsie się jak szalony - opisał medyk w rozmowie z amerykańską gazetą. Jak dodał, zdarzało się, że ratownicy nie byli w stanie "wbić igły, bo tak bardzo rzucało" pojazdem. Zwolnienie również nie wchodziło w grę, ze względu na zagrożenie dronami.

      Źródła: Unian, "Wall Street Journal"

