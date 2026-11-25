W skrócie Rosja sprowadza z Chin nadmuchiwane makiety sprzętu wojskowego, w tym czołgi, samoloty i wyrzutnie rakiet, aby zmylić ukraińskie drony oraz systemy rozpoznawcze.

Realistyczne makiety dostarcza Rosji przede wszystkim firma Gauss, a według danych Import Genius Moskwa wydała na takie zakupy co najmniej 120 mln dolarów od lutego 2022 roku.

Eksperci zaznaczają, że dostarczany przez Chiny sprzęt nie jest bronią śmiercionośną, jednak ma on wyraźne zastosowanie wojskowe.

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Ukraińskie drony, uderzając w głąb terytorium Rosji, niszczą kosztowny sprzęt wojskowy. Aby rozwiązać ten problem, Rosjanie kupują nadmuchiwane makiety broni, najczęściej w Chinach - donosi "The Telegraph".

Dziennikarze w kilku serwisach zakupowych znaleźli liczne oferty reklamowe "nadmuchiwanych samolotów - wabików" czy "nadmuchiwanych czołgów - wabików", a także oferty produkcji takich modeli na zamówienie. Jeden ze sprzedawców chwali się setkami złożonych zamówień.

Rosja kupuje w Chinach atrapy czołgów i samolotów. Prym wiedzie jedna firma

Część z najbardziej wyszukanych ogłoszeń należy do firmy Gauss. Na jednym z filmów firmy widać halę wypełnioną nadmuchiwanymi czołgami, a lektor wyraźnie zaznacza, że te modele mogą pomóc w zmyleniu przeciwnika podczas prawdziwej wojny.

Firma reklamuje nadmuchiwane czołgi jako tak realistyczne. Wskazano, że "skutecznie przyciągają uwagę sił rozpoznawczych i uderzeniowych, znacznie zwiększając ochronę i przeżywalność".

Gauss chwali się, że produkty zostały przetestowane w warunkach bojowych. Do tego tak skutecznie imitują sygnaturę termiczną oraz emisję radiową prawdziwego sprzętu, że są w stanie zmylić systemy radarowe.

W asortymencie firmy znajdują się również modele nadmuchiwanych systemów obrony powietrznej, wyrzutnie rakietowe, samoloty, haubice artyleryjskie, a nawet atrapy hangarów i namiotów maskujących, służące do przechowywania wabików.

Rosja. Tanie makiety zamiast sprzętu wojskowego

- Nie są to zaawansowane technologicznie produkty wojskowe, więc możliwości dostaw takich towarów będą bardzo duże. Jeśli uda się oszukać wywiad przeciwnika, zmusza się go do bezsensownego marnowania skromnych zapasów precyzyjnej amunicji. Z czasem problem ten będzie się tylko pogłębiał - powiedział dziennikarzom Robert Tollast z Królewskiego Zjednoczonego Instytutu Badań Obronnych (RUSI).

Dziennikarze ustalili też, że zakłady produkcyjne firmy Gauss zajmują powierzchnię 16 tys. metrów kwadratowych. Według Tollasty nie można wykluczyć, że większość wytworów firmy jest eksportowana do Rosji.

"The Telegraph" podaje, że Gauss szeroko rozpowszechnia reklamy z udziałem kobiety o imieniu Shina. W jednej z nich twierdzi ona, że "nie handluje bronią, a jedynie produkuje dmuchańce".

Shina mówi także, że w marcu otrzymała zamówienie na 500 nadmuchiwanych wyrobów w kształcie czołgów. Zapewnia również, że "nie śledzi wiadomości".

- Potem klient zapragnął poduszek grzewczych i farby metalicznej. A po tym - samoloty odrzutowe, ciężarówki rakietowe, samochody radarowe - zamówienia płynęły jedno po drugim. Nie mam pojęcia, do czego są potrzebne. Po prostu robię dmuchańce. To wszystko, co wiem - przekonuje Shina.

Ekspert zwraca uwagę na szczegół. "Wyraźne zastosowanie wojskowe"

- Gdy tylko na polu bitwy zaczęto powszechnie stosować obserwację za pomocą dronów, ukrycie sprzętu stało się bardzo trudne, a w takiej sytuacji obecność fałszywych celów staje się niezwykle ważna dla odwrócenia uwagi wroga. Trudno jest ukryć duży sprzęt - powiedział Michael Kofman z think tanku Carnegie Endowment for International Peace (CEIP).

Według Kofmana fałszywe cele odgrywają istotną rolę w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Zaznaczył, że choć Chiny dostarczają Rosji sprzęt, który sam w sobie nie jest bronią śmiercionośną, ma on jednak wyraźne zastosowanie wojskowe.

Ile pieniędzy wydała Rosja na wabiki?

Rosyjskie media informowały wcześniej, że w 2021 roku Rosja wydała na nadmuchiwane modele sprzętu wojskowego co najmniej 48 mln rubli (około 585 tys. dolarów).

Według danych zebranych przez platformę analiz handlowych Import Genius od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę Rosja importowała towary - określone specjalnym kodem celnym, stosowanym przez chińskich producentów nadmuchiwanych modeli - o wartości co najmniej 10 mld rubli (około 120 mln dolarów).

Dziennikarze ustalili, że mimo umów rosyjskiego ministerstwa obrony z rosyjskimi producentami nadmuchiwanych makiet, w szczególności z firmą Rusbal, chińscy dostawcy oferują znacznie niższe ceny.

- Bez szeroko zakrojonego wsparcia ze strony Chin Rosja nie byłaby w stanie przetrwać wojny dłużej niż cztery lata. Bardzo trudno sobie wyobrazić, jak Rosja byłaby w stanie przetrwać samodzielnie - podkreślił Kofman.

W publikacji przypomniano, że towary o przeznaczeniu zarówno cywilnym, jak i wojskowym, pozwalają Chinom omijać globalne sankcje i twierdzić, że prowadzą z Rosją wyłącznie legalny handel. Jego wartość w 2025 roku wyniosła 230 mld dolarów.

Źródło: "The Telegraph"



