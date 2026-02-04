W skrócie Rosja mierzy się z problemem powrotu weteranów wojny w Ukrainie dotkniętych problemami psychicznymi.

Według danych do czerwca 2025 roku do kraju wróciło 137 tys. weteranów, a 6 proc. z nich weszło w konflikt z prawem.

Władze Rosji wykazują łagodne podejście wobec weteranów, co wpływa na przebieg spraw sądowych.

Rosja zmaga się z problem tysięcy osób wracających z frontu w Ukrainie w stanie pokiereszowania psychicznego.

"Nowaja Gazieta" jako ilustrację tego problemu przytoczyła historię z kwietnia 2024 roku. Zdarzenie rozegrało się w miejscowości Kizlar w rejonie Kaukazu. Weteran wojny w Ukrainie nocą wszedł do sypialni sąsiedniego mieszkania i poważnie ranił mężczyznę.

Zgodnie z relacją sąsiadów napastnik przed atakiem krzyczał, że jest "bojownikiem specjalnej operacji wojskowej". Sąd orzekł, że agresor jest niepoczytalny. Były wojskowy trafił do szpitala psychiatrycznego.

Fatalna tendencja w Rosji. Chodzi o weteranów wojny w Ukrainie

Najnowsze statystyki z Rosji pokazują skalę problemu. Według oficjalnych danych do czerwca 2025 roku do domów wróciło 137 tys. weteranów wojny z Ukrainą.

"Nowaja Gazieta" przeanalizowała akta sądowe z okresu od 2022 roku. Wynika z nich, że przeciwko wojskowym wracającym z frontu wydano około 8 tys. wyroków - 7 tys. z nich wydały sądy cywilne, pozostałe - sądy wojskowe.

W sumie 6 proc. powracających z wojny żołnierzy weszło w konflikt z prawem, który zakończył się wyrokiem na sali sądowej.

Jak zauważono, ten trend przyspiesza. Najwięcej orzeczeń odnotowano w 2024 roku - 4,7 tys. Jeszcze rok wcześniej było ich prawie o połowę mniej (2,5 tys.).

"Te liczby są zaniżone. Nie wszystkie orzeczenia sądowe są publikowane i nie wszystkie sprawy karne trafiają do sądu" - czytamy w publikacji.

Wielki problem Rosji. Statystyki pokazują schemat

Dziennikarze dotarli do statystyk dotyczących skazanych rosyjskich weteranów. Około 2 tys. z nich podczas walk z Ukraińcami zostało inwalidami lub doznało wstrząsu mózgu. U ponad 300 zdiagnozowano alkoholizm lub uzależnienie od zakazanych substancji.

Z kolei w 116 odnotowanych przypadkach sąd stwierdził zespół stresu pourazowego i zaburzenia osobowości.

Czego dotyczyły przestępstwa, których dopuszczali się w Rosji weterani? Ponad 900 osób oskarżono o przestępstwa z użyciem przemocy (m.in. morderstwa). Co wstrząsające, wśród ofiar odnotowano 52 członków rodzin napastników.

"Przypadek Rosji ma swoją specyfikę. Rekrutacja do wojska obejmowała masowe rekrutacje z więzień i sal sądowych. Ci, którzy szli na wojnę, prawdopodobnie byli już bardziej podatni na przemoc" - wyjaśnia "Nowaja Gazieta".

Lżejsze przestępstwa dotyczyły m.in. kradzieży (około 3 tys. przypadków), wykroczeń drogowych (1,8 tys.) przestępstw narkotykowych (1,5 tys.) oraz oszustw (niecałe 400).

"Ogólnie rzecz biorąc, weterani są skazywani około 1,7 razy częściej niż mężczyźni w tym samym wieku, którzy nie służyli na wojnie" - czytamy w konstatacji artykułu.

Wojna w Ukrainie. Rosja patrzy przychylnym okiem na weteranów, "szczególny przywilej"

Z dziennikarskiego śledztwa wynika, ze władze Rosji patrzą przychylnym okiem na powracających z wojny żołnierzy, a status weterana może mieć wpływ na przebieg ewentualnego postępowania w sądzie.

Sprawy karne są bardzo często zawieszane, a następnie dochodzi do umorzenia śledztwa. Dzieje się tak np. w przypadku, gdy podejrzany otrzyma medal za służbę na ukraińskim froncie.

- W sądach obserwujemy łagodniejsze podejście do weteranów. Istnieją dwa możliwe wyjaśnienia. Jedno to szczególny przywilej uczestników wojny. Drugie to struktura społeczna. Typowy oskarżony w Rosji jest często bezrobotny i marginalizowany społecznie. (...) Weteran wojenny natomiast zazwyczaj ma pewne dochody i więzi społeczne - ocenił Kiriłł Titajew, profesor nauk społecznych w Czarnogórze.

Źródło: "Nowaja Gazieta"

