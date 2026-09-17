W skrócie Rosja planuje utworzenie stref buforowych w obwodzie sumskim oraz rozważa wycofanie części sił z tego regionu.

Istnieje możliwość przeniesienia rosyjskich żołnierzy do obwodu donieckiego i zastąpienia ich północnokoreańskimi oddziałami, które miały już działać w pobliżu Sum.

Na froncie nie odnotowano dotąd ruchów świadczących o realizacji tych planów, a ISW nie potwierdziło otrzymanych informacji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Jak wynika z najnowszej analizy ekspertów z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War, ISW), Rosja planuje utworzenie łatwych do obrony stref buforowych w obwodzie sumskim, jednym z podstawowych kierunków rosyjskiego natarcia.

Rosjanie od dłuższego czasu próbują opanować ten rejon, w ostatnich dniach nie odnotowują tam jednak większych sukcesów. Źródło zaznajomione z planami rosyjskich wojsk w północnej części Ukrainy przekazało ISW, że dowództwo rozważa poważną zmianę planów - część sił może zostać wycofana.

Wojna w Ukrainie. Analitycy ujawniają plany Rosji

Anonimowy rozmówca ISW przekazał, że żołnierze zostaliby przeniesieni do obwodu donieckiego, aby wzmocnić obronę w okolicach miasta Łyman. Ich rolę mieliby przejąć sojusznicy z Korei Północnej.

Koreańscy dowódcy, jak wskazuje źródło, już częściowo działali w pobliżu Sum, aby zdobyć doświadczenie i przeprowadzić rekonesans.

Doniesienia o wsparciu żołnierzy z Korei Północnej dla rosyjskiej agresji w Ukrainie pojawiały się już wielokrotnie w przeszłości. Wiadomo, że Koreańczycy z Północy to najliczniejsza grupa cudzoziemców w rosyjskich siłach. Do tej pory jednak oficjalne północnokoreańskie oddziały funkcjonowały na tyłach natarcia.

Potwierdzenie informacji rozmówcy ISW oznaczałoby, że Koreańczycy z Północy zaczęliby aktywnie działać bezpośrednio na terytorium Ukrainy.

"Potencjalne rozmieszczenie sił północnokoreańskich stanowiłoby dramatyczną eskalację zaangażowania Korei Północnej w wojnę w Ukrainie" - zauważają autorzy raportu, podkreślając, że sytuacja taka powinna skłonić społeczność międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem Korei Południowej, do stanowczej reakcji.

Ukraina - Rosja. Korea Północna wejdzie do Ukrainy? "Dramatyczna eskalacja"

ISW podkreśliło jednak, że w tym momencie nie jest w stanie potwierdzić informacji otrzymanych od swojego informatora. Na razie na froncie nie zaobserwowano ruchów, które mogłyby świadczyć o realizacji tego planu. To może się jednak zmienić w przyszłości.

Według informacji analityków na tym odcinku frontu może dojść również do kilku innych rotacji. Rosyjskie dowództwo planuje przegrupować dwa bataliony Pierwszego Pułku Strzelców Zmotoryzowanych do miejscowości Riasne na południowy wschód od Sum.

Z najnowszych informacji z frontu wynika, że minionej nocy siły rosyjskie atakowały infrastrukturę energetyczną w obwodach sumskim i odeskim.

"Znów atakowana była cywilna infrastruktura, są zniszczenia w ośmiu regionach. Rosjanie ostrzeliwali infrastrukturę energetyczną w obwodach sumskim i odeskim. W Kijowie i Odessie trafiono w zwyczajne budynki mieszkalne" - przekazał prezydent Zełenski.



