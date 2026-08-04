Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosja ma nowy cel w Ukrainie. "Bez tego trudno przetrwać"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Zarówno Ukraina, jak i Rosja starają się zniszczyć system energetyczny wroga - stwierdził ukraiński minister energii Denys Szmyhal w rozmowie z portalem Politico. Według niego to właśnie skuteczność na tym polu może zadecydować o losach wojny.

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Strażak gasi ogień wśród zniszczonych fragmentów budynku, otoczony dymem i przewróconymi elementami.
Nasilają się ataki Rosji na Ukrainę. Z kolei Kijów uderza daleko za linią frontuMaxym Marusenko/NurPhotoAFP

W skrócie

  • Obie strony konfliktu, Ukraina i Rosja, dążą do zniszczenia infrastruktury energetycznej przeciwnika, co może mieć decydujące znaczenie dla przebiegu wojny.
  • Rosja skupia się obecnie na niszczeniu zapasów wody Ukrainy, a w poprzednich sezonach atakowano również systemy elektryczne i grzewcze.
  • Ukraina podkreśla potrzebę wsparcia w postaci pocisków do systemów Patriot oraz buduje osłony na infrastrukturę krytyczną, przygotowując się na kolejną trudną zimę.
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- Putin chce wykończyć nasz system energetyczny oraz zniszczyć naszą gospodarkę i produkcję broni. Ma również nadzieję, że zimą nasze społeczeństwo załamie się z wycieńczenia i zmusi przywódców do podpisania aktu kapitulacji - stwierdził Szmyhal.

Minister skomentował również ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie, które doprowadziły do niedoborów paliwa w wielu regionach kraju. - To jak 12. runda walki i każdy z bokserów ma nadzieję, że jego przeciwnik upadnie pierwszy - stwierdził.

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Szmyhal wyraził również nadzieję, że dalsze ataki na infrastrukturę naftową Rosji w połączeniu z sankcjami sprawią, że jesienią Władimir Putin będzie zmuszony do zakończenia wojny. Jednocześnie przyznał, że jeśli tak się nie stanie, to Ukrainę będzie czekać kolejna trudna zima.

- Celem Rosji jest obecnie zniszczenie naszych zasobów wody. Ubiegłej zimy atakowali nasze systemy elektryczne i grzewcze. Możesz przetrwać bez elektryczności, jeśli masz gaz i wodę. Jednak bez wody i kanalizacji trudno jest przetrwać dłużej niż trzy dni - stwierdził.

Dlatego też Ukraina zaznacza, że potrzebuje pocisków do systemów Patriot, dzięki którym możliwe jest przechwytywanie rosyjskich pocisków. Kijów buduje również osłony na obiekty infrastruktury krytycznej, które mają chronić je przed atakami. - Ukraina nabyła umiejętność bardzo szybkiej adaptacji do kryzysów i wyzwań - stwierdził Szmyhal.

- (Putin - red.) będzie się wykrwawiał, ale wciągnie nas w kolejną zimę. To pesymistyczny scenariusz, ale jestem optymistą, że przetrwamy tę zimę. Jesteśmy na to gotowi - dodał.

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