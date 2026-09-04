W skrócie Ukraina zmaga się z nowymi rosyjskimi dronami odrzutowymi, które są szybsze i trudniejsze do strącenia niż dotychczas używane modele.

Od lipca gwałtownie wzrosła liczba takich bezzałogowców wykrywanych na Ukrainie, a ich prędkość dochodzi do 600 km/h.

Drony odrzutowe są wyzwaniem zarówno dla ukraińskiej obrony, która ma ograniczone możliwości ich zestrzeliwania, jak i dla Rosji, ze względu na wysokie koszty i trudności w zdobyciu części.

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W ostatnich dniach Rosja atakowała Ukrainę za pomocą nowej broni: dronów o napędzie odrzutowym. Jak informuje "NYT" takie bezzałogowce są znacznie szybsze od tych, używanych dotychczas, przez co znacznie trudniej jest je zestrzelić. Według ekspertów przypominają one nieco pociski balistyczne.

Po raz pierwszy Rosjanie zaatakowali nimi w styczniu. Mimo to, drony o napędzie odrzutowym były wykorzystywane rzadko. Sytuacja zmieniła się w lipcu, gdy wykorzystanie tego typu bezzałogowców wzrosło pięciokrotnie. W lipcu Ukraińcy wykryli 1,5 tys. tego typu dronów, a w sierpniu już 3 tys.

Nowa broń niepokoi Ukraińców. Jest znacznie trudniejsza do zestrzelenia

Nowe drony budzą coraz większy niepokój wśród Ukraińców. Dotychczas Rosja atakowała bowiem powolnymi i głośnymi dronami Shahed, które można było łatwo zestrzelić.

Tymczasem drony o napędzie odrzutowym są cichsze, mają większy zasięg, latają wyżej i szybciej, a dodatkowo mogą przenosić więcej materiałów wybuchowych. Według Ukraińców takie bezzałogowce mogą osiągać prędkość niemal 600 km/h. Jeden z ekspertów cytowanych przez "NYT" określił je jako "tanie pociski balistyczne".

To sprawia, że Ukraina ma duży problem z ich zestrzeliwaniem. Sposoby wystarczające do strącania dronów Shahed są niewystarczające do strącania dronów z napędem odrzutowym.

Rzecznik ukraińskich Sił Powietrznych Jurij Ihnat twierdzi, że dotychczas Ukraińcy zestrzeliwali takie bezzałogowce pociskami ziemia-powietrze lub z myśliwców. Według niego takie rozwiązania są jednak bardzo drogie, a Kijowowi brakuje odpowiednich pocisków. Dlatego też Ukraina informuje, że odsetek zestrzeliwania dronów o napędzie odrzutowym jest mniejszy niż w przypadku zwykłych dronów.

Jednocześnie eksperci zwracają uwagę, że ataki nowym rodzajem dronów mogą być też wyzwaniem dla Rosji. Drony o napędzie odrzutowym są bowiem znacznie droższe w produkcji, a konieczne do ich produkcji części są ograniczone na światowych rynkach. Kijów informuje również, że jest bliski opracowania skutecznych pocisków do przechwytywania nowych bezzałogowców. Obecnie są one jeszcze na etapie testów.



