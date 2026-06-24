W skrócie Naprawa moskiewskiej rafinerii pod potrwa minimum pół roku, co może uniemożliwić wznowienie produkcji w obecnym roku.

Rafineria została dwukrotnie zaatakowana przez ukraińskie drony, co doprowadziło do zniszczenia instalacji przetwórstwa ropy oraz zbiorników.

W związku z niedoborami paliw Rosja rozważa zakaz eksportu oleju napędowego oraz import paliw, szczególnie na Krym.

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Rafineria, położona na południowych obrzeżach stolicy Rosji, jest największym dostawcą paliw na terenie obwodu moskiewskiego. W tym miesiącu została dwukrotnie zaatakowana przez ukraińskie drony, co zmusiło ją do wstrzymania działalności.

Reuters, powołując się na dwa źródła branżowe, poinformował, że obiekt jest uszkodzony w takim stopniu, iż prawdopodobnie nie wznowi produkcji w tym roku. - Naprawa potrwa co najmniej pół roku - powiedział jeden z informatorów.

Agencja próbowała potwierdzić tę informację u operatora rafinerii - firmy Gazprom Neft. Przedsiębiorstwo nie odpowiedziało jednak na prośbę o komentarz.

Ukraiński atak na rafinerię w Moskwie. Zełenski: Odpowiedź na rosyjskie uderzenia

Siły ukraińskie uderzyły w moskiewską rafinerię ropy naftowej w zeszły czwartek. Agencja informacyjna TASS informowała wówczas, że był to "największy atak na rosyjską stolicę od co najmniej dwóch lat".

Z danych przekazanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że na miejscu potwierdzono "zniszczenie kompleksowej instalacji do przetwórstwa ropy naftowej, trzech zbiorników RVS-10000 oraz jednego zbiornika RVS-30000".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że atak na stolicę Rosji był odpowiedzią na uderzenia Kremla na ukraińskie miasta. "Najważniejsze jest to, by naród rosyjski zaczął odczuwać, że to jeden człowiek - Władimir Putin, prowadzi tę wojnę, podczas gdy zwykli ludzie płacą za to cenę" - przekazał Zełenski.

Rosja walczy z kryzysem paliwowym. Rozważa wprowadzenie zakazu eksportu

Dotychczasowe uderzenia Kijowa na rosyjskie rafinerie doprowadziły do niedoboru produktów naftowych, wzrostu cen paliw oraz długich kolejek na stacjach benzynowych w wielu regionach kraju.

W obliczu trwającego kryzysu paliwowego Rosja rozważa wprowadzenie zakazu eksportu oleju napędowego. Poinformował o tym we wtorek wicepremier Aleksandr Nowak.

Z kolei gazeta "Wiedomosti" przekazała, że władze w Moskwie rozważają import paliw w celu rozwiązania problemu niedoborów. Ma do tego dojść zwłaszcza na Krymie, gdzie sprzedaż benzyny została całkowicie zawieszona.

Dodajmy, że z najnowszych danych z 2024 roku - na które powołuje się Reuters - wynika, że moskiewska rafineria przetworzyła 11,6 mln ton ropy naftowej, produkując 2,9 mln ton benzyny i 3,2 mln ton oleju napędowego.

Źródło: Reuters





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