Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosja ma kłopot po uderzeniach Kijowa. "Co najmniej pół roku"

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Naprawa moskiewskiej rafinerii ropy naftowej potrwa co najmniej pół roku - poinformowała agencja Reutera. Oznacza to, że obiekt prawdopodobnie nie wznowi działalności w 2026 roku. Zakład został w tym miesiącu dwukrotnie zaatakowany przez ukraińskie drony. Ze względu na pojawiające się ataki Rosja zmaga się z kryzysem paliwowym.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Moskwa, dym, moskiewska rafineria ropy naftowej
Dym na moskiewską rafinerią ropy naftowej po ataku Ukrainy-AFP

W skrócie

  • Naprawa moskiewskiej rafinerii pod potrwa minimum pół roku, co może uniemożliwić wznowienie produkcji w obecnym roku.
  • Rafineria została dwukrotnie zaatakowana przez ukraińskie drony, co doprowadziło do zniszczenia instalacji przetwórstwa ropy oraz zbiorników.
  • W związku z niedoborami paliw Rosja rozważa zakaz eksportu oleju napędowego oraz import paliw, szczególnie na Krym.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Rafineria, położona na południowych obrzeżach stolicy Rosji, jest największym dostawcą paliw na terenie obwodu moskiewskiego. W tym miesiącu została dwukrotnie zaatakowana przez ukraińskie drony, co zmusiło ją do wstrzymania działalności.

Reuters, powołując się na dwa źródła branżowe, poinformował, że obiekt jest uszkodzony w takim stopniu, iż prawdopodobnie nie wznowi produkcji w tym roku. - Naprawa potrwa co najmniej pół roku - powiedział jeden z informatorów.

Agencja próbowała potwierdzić tę informację u operatora rafinerii - firmy Gazprom Neft. Przedsiębiorstwo nie odpowiedziało jednak na prośbę o komentarz.

Ukraiński atak na rafinerię w Moskwie. Zełenski: Odpowiedź na rosyjskie uderzenia

Siły ukraińskie uderzyły w moskiewską rafinerię ropy naftowej w zeszły czwartek. Agencja informacyjna TASS informowała wówczas, że był to "największy atak na rosyjską stolicę od co najmniej dwóch lat".

Z danych przekazanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że na miejscu potwierdzono "zniszczenie kompleksowej instalacji do przetwórstwa ropy naftowej, trzech zbiorników RVS-10000 oraz jednego zbiornika RVS-30000".

Zobacz również:

Zdj. ilustracyjne. Wystrzał pocisku przez siły Ukrainy na cele rosyjskie
Wojna w Ukrainie

Ukraina podsumowała sukcesy. Zełenski ujawnił, jak zareagowali Rosjanie

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że atak na stolicę Rosji był odpowiedzią na uderzenia Kremla na ukraińskie miasta. "Najważniejsze jest to, by naród rosyjski zaczął odczuwać, że to jeden człowiek - Władimir Putin, prowadzi tę wojnę, podczas gdy zwykli ludzie płacą za to cenę" - przekazał Zełenski.

Rosja walczy z kryzysem paliwowym. Rozważa wprowadzenie zakazu eksportu

Dotychczasowe uderzenia Kijowa na rosyjskie rafinerie doprowadziły do niedoboru produktów naftowych, wzrostu cen paliw oraz długich kolejek na stacjach benzynowych w wielu regionach kraju.

W obliczu trwającego kryzysu paliwowego Rosja rozważa wprowadzenie zakazu eksportu oleju napędowego. Poinformował o tym we wtorek wicepremier Aleksandr Nowak.

Z kolei gazeta "Wiedomosti" przekazała, że władze w Moskwie rozważają import paliw w celu rozwiązania problemu niedoborów. Ma do tego dojść zwłaszcza na Krymie, gdzie sprzedaż benzyny została całkowicie zawieszona.

Dodajmy, że z najnowszych danych z 2024 roku - na które powołuje się Reuters - wynika, że moskiewska rafineria przetworzyła 11,6 mln ton ropy naftowej, produkując 2,9 mln ton benzyny i 3,2 mln ton oleju napędowego.

Źródło: Reuters

Zobacz również:

Ukraina - Rosja. Zmasowany atak ukraińskich dronów, płonie kluczowa fabryka
Wojna w Ukrainie

Ukraina przeprowadziła zmasowany atak w głębi Rosji. Kluczowy zakład płonie

Dorota Hilger
Dorota Hilger


Siemoniak w "Graffiti" o saloniku VIP: Osoby zarządzające ponoszą odpowiedzialnośćPolsat News

Najnowsze