W skrócie Generał Pawło Palisa stwierdził, że w najbliższym czasie nie należy się spodziewać przełomu na froncie ani ze strony Ukrainy, ani Rosji.

Według generała, Rosja skupia się obecnie na Donbasie oraz planuje utworzenie strefy buforowej w kilku ukraińskich obwodach, lecz nie posiada obecnie środków na realizację tych planów.

Ekspert uznał, że atak Rosji na państwa NATO jest mało prawdopodobny, a konflikty na Bliskim Wschodzie mogą ograniczyć dostawy broni do Ukrainy i wpływają na ceny ropy.

Generał Pawło Palisa jest zawodowym wojskowym, który od 2024 roku zajmuje stanowisko zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W wywiadzie udzielonym RBC-Ukraina mówił między innymi o planach Rosji na najbliższe miesiące, szansach, że Moskwa uderzy w NATO oraz wpływie wojny na Bliskim Wschodzie na sytuację w Ukrainie.

Jak zaznaczył ekspert, w najbliższej przyszłości nie powinniśmy spodziewać się zwrotu na froncie - ani po stronie ukraińskiej, ani rosyjskiej.

- Owszem, Rosja ma dość ambitne plany na ten rok, jak i na kolejne lata. Nie widzę jednak sił, które pozwoliłyby te plany faktycznie zrealizować - stwierdził.

Wojna w Ukrainie. Generał ujawnia plany Rosji

Jak zauważył ekspert, Rosjanie regularnie zmieniają swoje zamierzenia - a przynajmniej okładają realizację celów.

- Ich uwaga będzie skupiona w tym roku przede wszystkim na Donbasie. W sprzyjających warunkach mogą też rozwinąć swoje plany i zwiększyć wysiłki na kierunku południowym - oleksandrowskim i zaporoskim - zauważył.

Poza tym, w ocenie Palisy, Moskwa zamierza dążyć do utworzenia strefy buforowej w obwodach charkowskim, sumskim i czernichowskim, a także zajęcia pozycji, które w przyszłości mogłyby pozwolić na zdobycie najpierw obwodów zaporoskiego i chersońskiego, a następnie mikołajowskiego i odeskiego.

Zobacz również: Maria Kosiarz

- Ich plany zawierają nawet zapis o utworzeniu strefy buforowej w obwodzie winnickim od nieuznawanego Naddniestrza. To pierwszy raz, kiedy odnotowali tego rodzaju zamierzenia - stwierdził, dodając jednak, że "nie ma powodu do paniki", jako że Rosja nie dysponuje środkami, które pozwoliłyby na realizację tych planów.

Rosja zaatakuje NATO? Ukraiński generał: Mało prawdopodobne

Generał Palisa został także zapytany o możliwość potencjalnego ataku Rosji na któreś z państw NATO. Jak stwierdził, istnieją przesłanki, które nakazują brać pod uwagę ten scenariusz - informacje wywiadowcze, rozmieszczenie rosyjskiego sprzętu, ćwiczenia wojskowe symulujące wojnę.

- Oczywiście, można to uznać za element zastraszania i propagandy. Jednak w takich przypadkach, podczas ćwiczeń, zawsze przygotowuje się te elementy, które są niezbędne do realnych działań w terenie - podkreślił ekspert.

Zobacz również: Marcin Czekaj

Mimo to, ukraiński generał nie sądzi, że atak Rosji na NATO w najbliższym czasie będzie możliwy. - Biorąc pod uwagę jedność naszych zachodnich partnerów i ich gotowość do wywiązania się ze wspólnych zobowiązań, uważam to za mało prawdopodobne - zaznaczył, dodając jednak, że zależy to od wielu czynników.

Iran - Ukraina. Konflikt na Bliskim Wschodzie uderza w Kijów?

Ekspert odniósł się także do wpływu, jaki wywiera napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie na walki Ukrainy i Rosji. Ta, z jednej strony może wpłynąć na ograniczenie dostaw broni do Ukrainy, z drugiej podnosi ceny ropy, na których korzysta Rosja.

-Iran jest sojusznikiem Rosji. A każde osłabienie sojusznika naszego wroga jest dla nas korzystne w krótkiej perspektywie - podkreślił.

Polityk zaznaczył także działania sił zbrojnych Ukrainy, które mają na celu ograniczenie korzyści, jakie strona rosyjska odnosi z sytuacji na globalnych rynkach paliw - m.in. ataki na kluczowe rafinerie w Ust-Łudze i Primorsku.

Źródło: RBC-Ukraina

"Wydarzenia": Wichury przeszły przez Polskę. Za nimi nadejdą przymrozki Polsat News