We wtorek o poranku rosyjska armia przeprowadziła atak rakietowy w Dnieprze i pobliskim Samarśkem . W pierwszym z wymienionych miast pociski trafiły w akademik, salę gimnastyczną, stację metra i jeden z budynków administracyjnych.

Gubernator obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak powiadomił, że wybuch jednej z rakiet doprowadził do poważnego pożaru. Śmierć poniosła co najmniej jedna osoba, a ponad 20 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest dwoje dzieci, które trafiły już do szpitala. Ich stan oceniany jest jako umiarkowany.